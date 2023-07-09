Благодатная тень среди бетона и асфальта: где в Уфе можно спрятаться от жары и палящего солнца

В Уфе очень много парков, где можно спрятаться от жары в тени деревьев Фото: Рустем АХУНОВ

Уже который год июль в Башкирии испытывает жителей на прочность. Уже вторую неделю столбики термометров тени не понижаются ниже +30, а местами на солнце отметки уличных градусников показывают до +35 и выше. И, судя по прогнозам синоптиков, это еще не предел. Следующая рабочая неделя в Уфе начнется с сильнейшей жары +38; +39 (на солнце – все +40 точно), да и ночью не стоит ждать долгожданной прохлады. И все это – без намека на дождь или хоть какие-то осадки до середины недели, а там жара постепенно начнет спадать.

Конечно, в такой солнцепек хочется закрыться дома и лежать на диване под кондиционером или вентилятором. Ну или отправиться к ближайшему водоему и не вылезать из воды до самого вечера. «Комсомолка» подскажет, где в Уфе можно спрятаться от солнца и палящего зноя и отдохнуть в прохладе.

ПАРК «КАШКАДАН»

Открывает наш топ лучших мест в Уфе, где можно понежиться в прохладе – это обновленный парк «Кашкадан», который открылся в прошлом году. Тут можно совместить как отдых на пляже – загорать на мелком (прямо как на море!) песке и плескаться в озере – так и устроить пикник, спрятавшись от солнечных лучей на лужайке, под кронами деревьев. А по вечерам так здорово прогуляться по пирсу с причалами для лодок, полюбоваться на световое шоу с фонтаном.

В парке «Кашкадан» можно расположиться для отдыха на траве Фото: Яна БАЗЕКИНА

Единственное, что нужно учитывать – парк «Кашкадан» стал настоящим центром притяжения для уфимцев и самым популярным местом для отдыха. Поэтому и в будни, а уж в выходные особенно, здесь собирается очень много народу, поэтому иногда выбрать укромное местечко в тени бывает проблематично. Зато тут каждый найдет вариант отдыха по душе – в парке есть площадки для ворк-аута и волейбольные площадки, детские аттракционы, качели и фудкорты для перекуса.

ПАРК ПОБЕДЫ

Еще одно любимое среди уфимцев и гостей города место для отдыха, особенно, жарким и солнечным летом, это парк Победы в северной части города. Во-первых, тут можно посмотреть на танки, мемориалы и Вечный огонь. Во-вторых, среди густых и высоких деревьев так приятно прятаться от жары – даже в самый солнечный день тут царит приятная тень, а температура воздуха точно градусов на 5 ниже, чем на раскаленных асфальтовых улицах. Отправляйтесь сюда на прогулку с детьми или родителями, устраивайте спортивные пробежки или романтичные свидания. А если захотите освежиться, прогуляйтесь до Дежневской лестницы – всего-то 300 ступеней приведут вас к реке Белой и песчаному пляжу. Сразу отметим, пляж не входит в число официальных, тут не дежурят спасатели, так что купаться и устраивать заплывы тут настоятельно не рекомендуется. А вот освежиться на берегу возле воды – это без проблем!

Всего 316 ступеней по Дежневской лестнице – и вот она прохлада леса и реки Фото: Рустем АХУНОВ

ПАРК ЛЕСОВОДОВ

Парк Лесоводов уже давно ассоциируется у уфимцев с идеальным местом для отдыха и активного времяпрепровождения в любое время года. Особенно здорово тут летом – даже, когда термометры показывают +30, на тенистых аллеях в окружении сосен, лиственниц, дубов и лип всегда свежо и прохладно. Через каждые 100 метров стоят удобные скамейки, где можно посидеть и перевести дух, многие предпочитают расстелить плед на лужайке и отдыхать на траве. Также в парке есть обустроенные площадки для занятий спортом, футбольное поле, детская площадка с качелями и горками. И взрослые, и дети с одинаковым удовольствием приходят полюбоваться на животных из вольерного хозяйства – медведей, лис, волков, барсуков и енотов, осла, павлина и других питомцев. А еще недавно в парке Лесоводов появилась «Аллея Лимонария», где высадили саженцы экзотических деревьев – бананы, кофе, гуава, лимоны и др. композиция дополнена тематическими скамейками и интересными арт-объектами – например, фигурой огромной гориллы, где можно сделать отличные фотографии на память.

«Аллея Лимонария» открылась совсем недавно, но пользуется большим интересом у уфимцев // фото: vk.com/ratmir.mavliev

Ну и, конечно, многие приезжают в Парк Лесоводов, так как тут есть официальная обустроенная площадка для барбекю – с мангалами и скамейками. Правда, тут всегда ажиотаж, поэтому будьте готовы, что придется подождать, пока освободится местечко для отдыха.

ПАРК ЯКУТОВА

Уютное место между улицами Ленина и Карла Маркса летом притягивает сотни уфимцев. Тенистые аллеи спасут от жары, на удобных скамейках здорово отдохнуть и перевести дух. В центре парка расположилось озеро Солдатское – купаться в нем, конечно, не рекомендуется, зато здесь можно покататься на лодках и катамаранах, а по вечерам – посидеть в небольшом ресторанчике на пристани с потрясающими видами на озеро. Ну и, конечно, это идеальное место для отдыха с детьми – тут есть самые разнообразные аттракционы, игровые площадки, тактильная зона, батуты и детская железная дорога.

ПАРК «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

Даже если вы – довольно редкий гость в Черниковке, посетить парк «Первомайский» стоит обязательно. Многие уфимцы (и не только жители Орджоникидзевского района) признаются: после реконструкции парк стал просто отличным местом для отдыха в жаркие солнечные дни.

В парке «Первомайский» всегда можно спрятаться от солнца среди деревьев и тенистых аллей Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Масштабное обновление парка началось еще в 2019 году, а уже на следующий год тут появилось благоустроенное озеро с фонтаном, от которого так и веет прохладой, деревянные скамейки и прогулочные дорожки, а также площадки для ворк-аута и детские игровые зоны. Парк очень зеленый, с тенистыми живописными аллеями – обязательно приезжайте и убедитесь в этом сами.

ТРОПЫ ЗДОРОВЬЯ

Тропы здоровья активно набирают популярность во многих городах. Движение – это жизнь, вот и доктора рекомендуют ежедневные прогулки на свежем воздухе как профилактику многих болезней. В Уфе большой популярностью пользуются тропы здоровья, входящие в «Уфимское ожерелье», объединяющие 7 районов и общей протяженностью более 70 км. Среди самых популярных маршрутов – «Уфимские липы» и «Воронки»

Велопешеходная тропа здоровья «Уфимские липы» появилась на улице Зорге за медицинским колледжем в 2016 году, а до этого местные жители жаловались на постоянный бардак, гаражи, - колясками, любители активного образа жизни устраивают пробежку, а представители старшего поколения практикуют скандинавскую ходьбу. Свежесть, тенистые тропинки, запах леса и земли – что еще нужно для отличного настроения и бодрости, когда все вокруг изнывают от жары.

Машрут «Воронки» начинается на улице Шафиева и проходит до самого парка Гафури. Всего 5-10 минут от плавящегося от жары асфальтово-бетонного проспекта Октября и вот она – природа. Как бонус – панорамный вид на реку Белую со смотровых площадок и интересные арт-объекты вроде деревянного шурале для лучших фотографий.

ПОБЕГАТЬ СРЕДИ ФОНТАНОВ

Еще один способ хорошенько освежиться в жару – побегать среди фонтанов. И если в классические фонтаны залезать и купаться категорически запрещено, то «сухие» фонтаны (другое их название – плоскостные, струи воды бьют словно «из-под земли») для этого подходят отлично. Конечно, в жаркую погоду тут творится настоящий аншлаг: очень шумно и многолюдно. Зато по вечерам можно полюбоваться на светомузыкальное шоу.

В сквере «Дубки» всегда многолюдно и шумно Фото: Рустем АХУНОВ

Еще один такой фонтан открылся на Советской площади, рядом с памятником генералу Шаймуратову. График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00, причем вечером струи подсвечиваются, а также звучат из колонок национальные мотивы.

А вот где точно от жары спастись не получится – так это знаменитая уфимская набережная возле реки Белой. Да, тут красиво, продумано освещение и озеленение, глаз радуют роскошные природные виды, но все же в жаркий летний день здесь совершенно негде укрыться от палящего солнца, а бетон и камень так сильно нагреваются, что даже близость реки не спасает от духоты.