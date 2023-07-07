Алкотестер вместо лимузина: родители учеников башкирской школы пожаловались на испорченный выпускной

Сейчас родители выпускников намерены выяснить, по какой причине детям испортили праздник Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Изысканный ужин в одном из лучших ресторанов города, напутственные добрые речи педагогов, прогулка на лимузине по вечернему городу – вот так должен был закончиться выпускной для девятиклассников одной из стерлитамакских школ. Вот только праздник завершился совершенно неожиданно: с приездом полиции, проверкой ребят на алкотестере, а для кого-то и вовсе поездка с родителями в отделение полиции. Что произошло на безобидном детском выпускном – выясняла «Комсомолка».

«НА СТОЛЕ СТОЯЛИ ТОЛЬКО СОК И МИНЕРАЛКА»

О неприятном инциденте в соцсетях рассказала мама одного из девятиклассников, присутствовавшая на злополучном выпускном. По словам Натальи М., для выпускного, который проходил 23 июня, родители начали готовиться еще в феврале – так уж хотелось порадовать ребятишек перед вступлением во взрослую жизнь.

- В программе были запланированы съемка в фотостудии, торжественная линейка в школе, боулинг, ресторан, дискотека, катание на лимузине по ночному городу. Бюджет составил более 100 тысяч рублей. Этот вечер ждали все! – рассказывает Наталья М.

Поначалу все шло по плану: школьники весело отплясывали на танцполе, угощались заказанными угощениями и уже готовились к катаниям на лимузине, как неожиданно в зале ресторана появились полицейские, инспекторы ОДН и участковый. Причиной столь неожиданного визита, как объяснили сами сотрудники правоохранительных органов, стало якобы анонимное сообщение о том, что в ресторане несовершеннолетние подростки с разрешения родителей распивают алкоголь.

- Но по факту кроме 1 бутылки шампанского на столе родителей, которые находились в зале с ребятами, ничего не было! На столах был сок, минералка и квас. Даже не все родители пили шампанское, те, кто были за рулем, пили минералку и сок. Ни у кого из ребят не была нарушена речь, походка, никто не находился в странных позах, кожные покровы не изменены. Все дети были абсолютно трезвые, находились с родителями, ни запаха, ни пустых бутылок из-под спиртного обнаружено не было, - уверяет мама одного из выпускников. - Ни один из присутствующих детей никогда не стояли на учете по делам несовершеннолетних, все из благополучных семей

Также женщину очень возмутил тот факт, что в зале присутствовали директор школы и заместитель – но все они просто предпочли молча наблюдать за происходящим, а не вмешаться и защитить своих учеников.

В итоге, как уточняет Наталья М., все закончилось тем, что ребят заставили пройти медосвидетельствование. Все дети, которые проходили проверку на алкотестере, ожидаемо оказались абсолютно трезвы, прибор показал 0 промилле. Сейчас родители собираются выяснить – кто и по какой причине решил испортить детям выпускной. Якобы есть подозрения, что к произошедшему причастны те, кто не смог сдать такие большие суммы на выпускной, и поэтому решили подпортить праздник остальным ребятам.

ОФИЦИАЛЬНО

За разъяснением ситуации мы обратились в пресс-службу МВД по Башкирии. Нам подтвердили, что действительно поступало обращение о распитии несовершеннолетними спиртных напитков.

— Прибывшие сотрудники полиции обнаружили несколько несовершеннолетних, в том числе с родителями. Кроме того, были вызваны родители тех, кто находился в ресторане без сопровождения взрослых. Прибыли представители местного отдела образования и школы. Часть родителей согласились с тем, что их дети пройдут медицинское освидетельствование, у них алкогольное опьянение обнаружено не было. Еще часть родителей от медицинского освидетельствования детей отказались – в их отношении в соответствии с законодательством собраны материалы по ст. 20.22 КоАП РФ для дальнейшей передачи в комиссию по делам несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе ведомства.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.