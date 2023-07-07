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Происшествия7 июля 2023 5:35

Алкотестер вместо лимузина: родители учеников башкирской школы пожаловались на испорченный выпускной

Родители учеников башкирской школы возмутились испорченным выпускным вечером
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сейчас родители выпускников намерены выяснить, по какой причине детям испортили праздник

Сейчас родители выпускников намерены выяснить, по какой причине детям испортили праздник

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Изысканный ужин в одном из лучших ресторанов города, напутственные добрые речи педагогов, прогулка на лимузине по вечернему городу – вот так должен был закончиться выпускной для девятиклассников одной из стерлитамакских школ. Вот только праздник завершился совершенно неожиданно: с приездом полиции, проверкой ребят на алкотестере, а для кого-то и вовсе поездка с родителями в отделение полиции. Что произошло на безобидном детском выпускном – выясняла «Комсомолка».

«НА СТОЛЕ СТОЯЛИ ТОЛЬКО СОК И МИНЕРАЛКА»

О неприятном инциденте в соцсетях рассказала мама одного из девятиклассников, присутствовавшая на злополучном выпускном. По словам Натальи М., для выпускного, который проходил 23 июня, родители начали готовиться еще в феврале – так уж хотелось порадовать ребятишек перед вступлением во взрослую жизнь.

- В программе были запланированы съемка в фотостудии, торжественная линейка в школе, боулинг, ресторан, дискотека, катание на лимузине по ночному городу. Бюджет составил более 100 тысяч рублей. Этот вечер ждали все! – рассказывает Наталья М.

Поначалу все шло по плану: школьники весело отплясывали на танцполе, угощались заказанными угощениями и уже готовились к катаниям на лимузине, как неожиданно в зале ресторана появились полицейские, инспекторы ОДН и участковый. Причиной столь неожиданного визита, как объяснили сами сотрудники правоохранительных органов, стало якобы анонимное сообщение о том, что в ресторане несовершеннолетние подростки с разрешения родителей распивают алкоголь.

- Но по факту кроме 1 бутылки шампанского на столе родителей, которые находились в зале с ребятами, ничего не было! На столах был сок, минералка и квас. Даже не все родители пили шампанское, те, кто были за рулем, пили минералку и сок. Ни у кого из ребят не была нарушена речь, походка, никто не находился в странных позах, кожные покровы не изменены. Все дети были абсолютно трезвые, находились с родителями, ни запаха, ни пустых бутылок из-под спиртного обнаружено не было, - уверяет мама одного из выпускников. - Ни один из присутствующих детей никогда не стояли на учете по делам несовершеннолетних, все из благополучных семей

Также женщину очень возмутил тот факт, что в зале присутствовали директор школы и заместитель – но все они просто предпочли молча наблюдать за происходящим, а не вмешаться и защитить своих учеников.

В итоге, как уточняет Наталья М., все закончилось тем, что ребят заставили пройти медосвидетельствование. Все дети, которые проходили проверку на алкотестере, ожидаемо оказались абсолютно трезвы, прибор показал 0 промилле. Сейчас родители собираются выяснить – кто и по какой причине решил испортить детям выпускной. Якобы есть подозрения, что к произошедшему причастны те, кто не смог сдать такие большие суммы на выпускной, и поэтому решили подпортить праздник остальным ребятам.

ОФИЦИАЛЬНО

За разъяснением ситуации мы обратились в пресс-службу МВД по Башкирии. Нам подтвердили, что действительно поступало обращение о распитии несовершеннолетними спиртных напитков.

— Прибывшие сотрудники полиции обнаружили несколько несовершеннолетних, в том числе с родителями. Кроме того, были вызваны родители тех, кто находился в ресторане без сопровождения взрослых. Прибыли представители местного отдела образования и школы. Часть родителей согласились с тем, что их дети пройдут медицинское освидетельствование, у них алкогольное опьянение обнаружено не было. Еще часть родителей от медицинского освидетельствования детей отказались – в их отношении в соответствии с законодательством собраны материалы по ст. 20.22 КоАП РФ для дальнейшей передачи в комиссию по делам несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе ведомства.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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