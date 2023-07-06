«Было нетерпение – ну, когда же меня объявят!»: 22-летняя уфимка рассказала о победе в международном конкурсе красоты

фото: соцсети // Рената Надршина

На днях в турецкой Анталье прошел финал престижного международного конкурса красоты Top Model Global Model of the World 2023. 40 красоток из разных уголков мира приехали, чтобы увезти домой заветную победу. Россию, а точнее Урал, представляла на конкурсе 22-летняя уфимка Рената Надршина. Девушка сумела очаровать жюри и стала победительницей в номинации «Топ-модель».

О том, как проходил конкурс, что больше всего запомнилось в финале, и почему результат оказался не совсем идеальным - Рената поделилась в откровенном интервью с «Комсомолкой».

ЗА СПИНОЙ – ПОБЕДЫ И ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В 12 КОНКУРСАХ КРАСОТЫ

Как признается уфимка, на конкурс ее пригласили – организаторы в соцсетях написали, что хотят видеть ее в числе участниц. После долгих раздумий и посоветовавшись с родителями, Рената все же согласилась и 20 июня вылетела в Анталью, где проходил финал конкурса.

- Никаких опасений не было, так как в этом конкурсе два года назад участвовала моя подруга, и у нее остались только положительные впечатления. Ну и к тому же, как человек опытный в этой сфере, я понимаю, на какие конкурсы можно ездить, а на какие нет, - признается Рената.

фото: соцсети // Рената Надршина

Несмотря на юный возраст, за плечами у хрупкой красавицы уже есть внушительный багаж из побед в самых различных конкурсах: от республиканских – до международных. Если быть точнее, Model Global Model of the World 2023 – это уже 12 по счету конкурс, где участвует уфимка.

- Вообще так получилось, что изначально я совершенно не задумывалась и не мечтала о модельной карьере. В 14 лет я решила принять участие в конкурсе красоты, чтобы стать увереннее в себе, выходить на сцену без страха и стеснения, научиться правильно преподносить себя и, конечно, получить новые эмоции. Тогда я заняла призовое место и поняла – что это мое! Что нельзя останавливаться, а нужно двигаться дальше! В итоге я окончила 3 модельных школы, участвовала, побеждала и занимала призовые места в республиканских, всероссийских и международных конкурсах красоты – «Краса Уфы», «Мисс Башкортостан», «Краса Башкортостана», «Мисс Туризм Россия» (в 2017 году победила в промежуточном этапе в номинации «Национальный костюм»). В 2018 году я участвовала в международном конкурсе красоты «Мисс Азия», который проходил в Индии, а через месяц поехала уже в Китай, где представляла Россию на конкурсе «Мисс Туризм мира». Тогда за месяц мы объездили 12 (!) городов, и это была лучшая поездка в моей жизни, - признается Рената Надршина.

фото: соцсети // Рената Надршина

«НЕ ВОЛНОВАЛАСЬ, ПОТОМУ ЧТО ОЧЕНЬ УСТАЛА»

Сам конкурс Top Model Global Model of the World 2023 проходил в Турции с 20 июня по 1 июля. В нем приняли участие 40 конкурсанток от 20 до 27 лет со всего мира – из Австралии, Сингапура, Японии, Испании, Казахстана и других стран. По словам Ренаты, во время подготовки к финалу у участниц почти не было свободной минутки. Много времени уходило на репетиции, также девушек возили по различным экскурсиям и мероприятиям.

- Мы посетили самую высокую точку Антальи, веселились в парке аттракционов, катались на яхтах, а еще нам устроили рафтинг в живописном месте – среди каньонов. У нас даже проводились свои Олимпийские игры, где участницы соревновались между собой в разных видах спорта. Если и находилось свободное время – мы сразу же бежали на море, где купались и загорали, - вспоминает уфимка.

Финал конкурса проходил 29 июня и включал в себя несколько туров: визитка, выходы в купальниках, национальных костюмах и вечерних платьях и, собственно, награждение. Как рассказывает Рената, на конкурсе она представляла не Башкирию, а Урал, поэтому национальный костюм у нее был немного отличающийся от привычных – массивный, белый, роскошный. Девушка специально его выбрала, чтобы выделиться на фоне других участниц.

фото: соцсети // Рената Надршина

Во время финала, признается Рената, она практически не волновалась… потому что сильно устала. Ежедневные ранние подъемы, бесконечные репетиции на высоких каблуках, жара – все это сильно утомляло. Единственное, что заставило немного понервничать – это сам момент объявления победительниц.

– Так как я представляла Урал, то была последней в списке, и поэтому мое имя назвали последним. Все это время, конечно, было нетерпение – ну, когда же! Когда меня объявят! Спасибо большое моей любимой мамочке, которая приехала на финал, чтобы поддержать меня. Я очень ей за это благодарна, - говорит Рената Надршина. – Конечно, и от самого финала конкурса я ожидала немного большего. Поскольку я прирожденный перфекционист и знаю свои возможности, то, конечно, хотелось занять именно первое место. Но оно досталось конкурсантке из Сингапура, очень красивой и достойной девушке. Что ж, в дальнейшем у меня будет стимул сделать все возможное и занимать исключительно первые места!

Еще одним приятным моментом конкурса стало дружелюбное и открытое общение участниц конкурса между собой. По словам Ренаты, все девушки всегда поддерживали друг друга, да и сейчас продолжают общаться в соцсетях.

ВПЕРЕДИ – БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

В обычной жизни у Ренаты тоже все расписано буквально по минутам. Почти 10 лет девушка профессионально занималась танцами и боксом, окончила музыкальную школу по классу фортепьяно и сейчас иногда играет дома любимые произведения. А еще Рената окончила юридический факультет в Уфимском университете науки и технологий, правда вот, связать свою дальнейшую жизнь с юриспруденцией так и не решилась.

фото: соцсети // Рената Надршина

- У меня родители – юристы, поэтому я и поступила на юридический факультет, потому что на тот момент не особо понимала, чем именно хочу в дальнейшем заниматься. Но уже на 3 курсе я открыла собственный интернет-магазин по продаже косметики, одежды и аксессуаров и сейчас собираюсь заняться им основательно. Например, расшириться и открыть оффлайн-точку. Это прямо моя мечта, - признается юная уфимка.

Что касается дальнейшего участия в конкурсах красоты, конечно, Рената собирается и дальше покорять новые горизонты. Однако девушка сразу отмечает, что конкурсы красоты – это все же больше хобби, а для жизни у нее более серьезные планы.

«КП-Уфа» поздравляет Ренату Надршину с победой в конкурсе и желает ей дальнейших успехов во всех начинаниях.