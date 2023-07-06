Продавшему военные билеты хоккеистам Фариту Самигуллину дали 6 лет колонии

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Сегодня, 6 июля, Калининский районный суд Уфы вынес приговор предпринимателю Фариту Самигуллину. Об этом рассказал проект «Честно говоря».

В апреле 2022 года появилась информация о том, что прямо перед «Уфа-Ареной» задержали уфимца Фарита Самигуллина. Сообщалось, что 37-летний экс-сотрудник ГИБДД, используя связи, помогал получить отсрочку от армии спортсменам «Салавата Юлаева» и ФК «Уфа».

Предпринимателю было предъявлено обвинение в даче взятки начальнику отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Константину Выропаеву за содействие четырем спортсменам в получении военных билетов и еще одному в оформлении отсрочки от армии.

Суд назначил Самигуллину шесть лет колонии общего режима и штраф в три миллиона рублей.

Предприниматель заявил, что пойти на преступления его вынудили заболевания двух из трех его детей, а также стоимость услуг репетиторов.

Напомним, в марте этого Константин Выропаев сознался получении взятки за помощь в освобождении от военной службы. Он организовал для призывников прохождение медосвидетельствования и выдачу заключений, согласно которым тех освободили от службы и зачислили в запас.

Супруге Константина Выропаева Анжелике ранее вынесли приговор по уголовному делу о посредничестве в получении взятки. Ей назначили три года условного срока и крупный штраф. Женщина созналась в содеянном и раскаялась.

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