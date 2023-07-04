Строительные площадки остаются «основным поставщиком» смертельных и тяжелых несчастных случаев с гражданами без оформления трудовых отношений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году Гострудинспекция Башкирии расследовала 125 смертельных случаев среди сотрудников местных предприятий, при этом только 49 из них были связаны непосредственно с производством. 76 летальных исходов произошли по естественным причинам – в результате заболеваний. Такие данные на заседании республиканской Межведомственной комиссии по охране труда озвучил заместитель руководителя ведомства Азамат Салихов.

Самыми травмоопасными рабочими отраслями в регионе остаются обрабатывающие производства (42 несчастных случая), строительство (34), транспортировка и хранение (20), а также добыча полезных ископаемых (12). По словам Салихова, причины большинства инцидентов носит организованный характер, при этом их устранение не требует больших затрат. В первую очередь, речь идет о неудовлетворительной организации работ (40 случаев), пренебрежении правилами дорожного движения (25), несоблюдении дисциплины труда (11) и нарушении технологического процесса (10).

– В 2022 году по результатам расследований несчастных случаев на работодателей наложено 710 административных штрафов на сумму более 16 миллионов рублей, 209 материалов направлены в органы следствия для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел, – передали в Гострудинспекции.

Особое внимание ведомство заострило на смертельном и тяжелом травматизме в строительных организациях. В них фиксируется негативная тенденция – с каждым годом растет число происшествий. В 2022 году было пять групповых случаев: 16 смертельных и 13 – с тяжелым исходом. Половина инцидентов – это падение с высоты, к которым приводит ненадлежащая организация работ: отсутствие ограждений и средств индивидуальной защиты, а также недостатки в проведении подготовки работников по охране труда, отсутствие контроля за выполнением требований безопасности. Практика Гострудинспекции говорит о том, что строительные площадки остаются «основным поставщиком» смертельных и тяжелых несчастных случаев с гражданами без оформления трудовых отношений.