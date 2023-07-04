Гульназ задушила сына поясом от халата в лесу и спрятала тело // Фото: соцсети

В Башкирии Верховный суд поставил окончательную точку в нашумевшей истории убийства 11-летнего школьника собственной матерью и скрывавшей преступление более 20 лет. Напомним, еще в ноябре прошлого года Баймакский суд отправил 52-летнюю женщину за решетку на 12 лет, а вот ее супруга, которого обвиняли в подстрекательстве и пособничестве в убийстве, суд присяжных признал невиновным. С таким приговором не согласилась сторона гособвинения и подала апелляцию. В итоге Верховный суд все же оставил приговор без изменений в отношении обоих участников процесса.

ЗАДУШИЛА ПОЯСОМ ОТ ХАЛАТА И ЗАКОПАЛА В ЛЕСУ

Напомним, эта жуткая история началась еще в далеком 2001 году в пригороде Баймака, где неожиданно пропал 11-летний мальчик. Его мать утверждала, что сын поехал на велосипеде в гости к бабушке с дедушкой, но обратно так и не вернулся. Фотографиями мальчика был обклеен буквально весь город, а сама Гульнара Г. даже приняла участие в передаче «Жди меня», где, обливаясь слезами, рассказывала, как любит своего сыночка и ждет его домой.

В 2017 году грибник, прогуливаясь по лесополосе, случайно наткнулся на человеческие останки. Проведенная экспертиза показала, что кости принадлежат пропавшему четверокласснику. Стало очевидно: ребенка убили, но тогда сыщики не смогли выйти на след жестокого убийцы. Новые зацепки в уголовном деле появились только весной 2022 года. Тогда, опросив свидетелей и проведя еще несколько экспертиз и следственных экспериментов, сыщики смогли доказать причастность к расправе над ребенком… его собственной матери. Поначалу женщина с возмущением все отрицала, но потом под тяжестью собранных улик и исследования на полиграфе все же созналась, правда, обвинила во всем своего супруга. Мол, это он под угрозой физической расправы и моральных унижений, заставил ее убить собственного сына и спрятать тело в лесу, а потом сообщить в полицию о пропаже ребенка. Ведь у них уже есть общие дети – их и будем воспитывать в любви и радости, а этот будет только мешать.

Как рассказала Гульнара Г. на допросах, весной 2001 года она предложила сыну прогуляться с ней до леса и нарвать веников. Мальчик с радостью согласился и пошел за матерью в лесную чащу. В лесу женщина хладнокровно задушила ребенка поясом от халата, велосипед оттащила в сторону и выбросила, а пояс ночью сожгла в бане.

- Дома меня муж спросил: «Ну, как?». Я ответила, что убила его. Муж спросил, закопала ли я его, я ответила, что нет. Тогда он дал мне лопату и сказал: «Иди и закопай», - рассказывала на допросах почтальонша.

В итоге женщине предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего», а ее супруга также обвинили в подстрекательстве и пособничестве убийстве. Однако на суде присяжные встали на сторону мужчины: он сумел их убедить, что вообще был не в курсе происходящего, об убийстве узнал спустя только несколько лет, а молчал, потому что боялся быть обвиненным.

МЕЧТАЕТ НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ – БЕЗ ГРУЗА СТРАШНОЙ ТАЙНЫ

Сейчас 62-летний Равиль Г. находится на свободе. В разговоре с журналистами «НТВ» мужчина признался, что из-за пережитого ему пришлось сменить адрес и полностью изменить свою жизнь. По словам Равиля, о произошедшем он узнал и вовсе в 2014 году – совершенно случайно его жена проболталась о содеянном. Однако в полицию мужчина не обратился, потому что жена поставила ультиматум: расскажешь кому, скажу, что это сделал ты, будешь сидеть за решеткой до конца своих дней.

- Я уже говорил, да, ты убила своего сына. А она сказала: если ты рот откроешь, следствие идет против тебя, я тебя посажу. После этого я рот не открывал, - клянется мужчина.

Сам Равиль Г. о своей экс-супруге больше ничего слышать не хочет, а собирается прожить остаток дней, оправляясь от страшной тайны.