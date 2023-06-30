«Я лежал и думал, что умру»: врач объяснил, почему дети из Башкирии выжили после нападения полутысячи пчел

Сейчас братья уже дома и приходят в себя от пережитого ужаса. Фото: "Честно говоря".

В Башкирии рой пчел напал на братьев, которые пришли в лес за дровами. Подоспевшим на помощь взрослым удалось отбить малышей у разъяренных насекомых. Когда мальчиков привезли в больницу – врачи ахнули. После долгой и кропотливой работы доктора извлекли из братьев 465 (!) пчелиных жал. Выясняли, как детям удалось выжить и быстро пойти на поправку после нападения, а также поделимся советами от врачей, как оказать себе первую помощь при укусе пчелы или осы.

НЕ ЗАМЕТИЛИ В ЛЕСУ ПЧЕЛИНЫЙ РОЙ

Напомним, эта шокирующая история произошла 26 июня в деревне Ахмерово Ишимбайского района. Двое родных братьев – Арслан и Дамир (имена несовершеннолетних изменены – Ред.) отправились одни в лес за дровами. Однако выйдя на поляну, мальчики вдруг услышали странный гул, а буквально через мгновение увидели огромный рой пчел.

– Сначала за мной полетела одна пчела. Потом две, три, потом целый рой. Я очень сильно испугался и запаниковал. <…> Дамир (младший восьмилетний мальчик – Ред.) побежал домой, чтобы сообщить родителям. А я лежал и уже не чувствовал своего тела. Я думал, что умру, - рассказал в беседе с журналистами «Честно говоря» Арслан.

На помощь ребенку сразу же побежали его отец и дядя. Взрослым удалось отбить ребенка у пчел, после чего уже почти в бессознательном состоянии они отнесли братьев в местный медпункт. Оттуда на скорой помощи пострадавших детей отвезли в детскую больницу в Стерлитамаке и поместили в реанимацию. Спасением детей занимался опытный врач Григорий Саарян. В процессе долгой и кропотливой работы с тел мальчиков удалили 465 пчелиных жал. Причем, в основном, детей жалили в голову, руки, лицо, шею – то есть в открытые участки тела.

Несколько часов врачи извлекали жала из тел детей. Фото: vk.com/dbsterlitamak

Удивительно, но несмотря на такое количество укусов и поступившего в юные организмы пчелиного яда, мальчики довольно быстро пошли на поправку. Сейчас они уже дома – их жизни и здоровью больше ничего не угрожает, а сам Арслан рассказывает, что друзья его в шутку называют «пчеловодом».

«КОМУ-ТО ДОСТАТОЧНО И ОДНОГО УКУСА»

Как отметил врач Григорий Саарян, который занимался спасением детей, такой благополучный исход – счастливая случайность, потому что даже один укус пчелы может стать причиной серьезной аллергической реакции.

– У подобных случаев могут быть серьезные последствия, так как недавно к нам поступил ребенок с одним укусом в лицо, и его состояние было гораздо хуже из-за признаков анафилактического шока. В нашем случае у мальчиков не проявилось аллергической реакции на пчелиный яд, им повезло, – подчеркивает врач.

С этим согласен и эксперт «Комсомолки» - врач-терапевт Анастасия Штанова. По словам специалиста, пчелиный яд – это сильнейший аллерген, при этом до 15-25% населения чувствительны к этому яду. Еще в 0,15-5% случаев укус пчелы может вызвать реакцию организма, опасную для жизни – крапивницу, отек Квинке и анафилактический шок.

– Надо понимать, что повышенная чувствительность либо есть, либо ее нет. Неважно какое количество аллергена будет. Если есть сенсибилизация (повышенная чувствительность) организма, то будет достаточно одного укуса. А если иммунная система не воспринимает пчелиный яд как аллерген, то неважно сколько его будет. Это как с арахисом – кто-то от следов продукта может попасть в больницу, а кто-то съест целый килограмм, и все с ним будет хорошо, - добавляет Анастасия Штанова.

ЕСЛИ ВАС ВСЕ ЖЕ УКУСИЛА ПЧЕЛА

Что же делать, если вас укусила пчела? Наш эксперт, врач-терапевт Анастасия Штанова составила полезную памятку с советами, как облегчить боль и зуд.

Обработайте место укуса спиртом. Если осталось жало, аккуратно удалите его пинцетом.

Приложите на 15-20 минут лед, чтобы замедлить всасывание яда и уменьшить боль.Для уменьшения боли примите анальгетики (парацетамол). Для успокоения и уменьшения выраженности зуда и отека примите антигистаминный препарат («Зодак», «Супрастин»).

В течение следующих суток не трогайте место укуса, чтобы не занести инфекцию в открытую рану.

– Важно: если становится тяжело дышать, отек быстро увеличивается в размерах или не получается самостоятельно вынуть жало, стоит обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику. Если нет возможности самостоятельно быстро дойти до медицинского учреждения, вызовите скорую помощь, - отмечает эксперт «Комсомолки».