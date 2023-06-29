В Уфе прошел VII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»: как это было

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

В Уфе отгремел международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Масштабное мероприятие состоялось в рамках Х форума регионов России и Беларуси, который проходил с 26 по 28 июня, а местом для его проведения по традиции вновь стал амфитеатр парка «Ватан» перед «Конгресс-холлом». Организатором фестиваля выступило Министерство культуры Башкирии. Расскажем, чем запомнился фестиваль «Сердце Евразии» уфимцам, какие приглашенные гости выступали, и какие новые рекорды были поставлены.

ХИТЫ ИЗ СТАРЫХ ФИЛЬМОВ И ВЫСТУПЛЕНИЕ ДОЛИНОЙ

В этом году для фестиваля построили особенную сцену, которая со стороны напоминает крепость в ярких «огненных» тонах. По словам организаторов, в этой задумке они хотели воплотить идею горячего бьющегося сердца – «Сердца Евразии». По бокам были установлены два огромных видеоэкрана, также велась трансляция по телевидению.

Первый день «Сердца Евразии» был посвящен музыке советского и российского кинематографа. Несмотря на пасмурную погоду и то и дело накрапывающий дождь в «Ватане» собралось много людей, которые подпевали под хиты из любимых старых фильмов. Гостей порадовали своими выступлениями уфимские группы «Премьер», «Фэста», а также солисты Башоперы и Башгосфилармонии. А кавер-группа «Республика» вместе с учениками детских музыкальных школ исполнила песни из советских мультфильмов.

Ведущими вечера стали народная артистка Башкирии Рушана Бабич и актер, певец, телеведущий Дмитрий Харатьян. Закончился же первый день фестиваля выступлением Ларисы Долиной, которая исполнила знаменитые хиты «Ищу тебя», «Лунная мелодия», «Я не умею танцевать», «Эй, моряк» и другие.

— Люди вместе поют песни. Люди слушают музыку, это необходимо для жизни. Из Башкортостана я увезу хорошее настроение, — заявила артистка после своего выступления.

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

НОВЫЙ РЕКОРД ПО ХОРОВОДУ

Во второй день фестиваля «Сердце Евразии» погода выдалась теплой и солнечной, поэтому уже днем в «Ватане» было весело и многолюдно. Разогревала публику этно-поп группа ZAINETDIN: под их зажигательную музыку танцевали все гости фестиваля.

Далее под руководством артистов Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» прошел масштабный национальный флешмоб. А затем на сцену поднялся основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислава Коненко, который зафиксировал новый рекорд - «Самый массовый хоровод круг в круге в национальных костюмах в мире». Общее число участников составило 2834 человека – все они приехали из 54 городов и 9 городов Башкирии. Кроме того, к хороводу присоединились и участники форума из Минска и других белорусских областей, а также гости из Иркутской и Ульяновской областей и Якутии. Вместе участники выстроились в 20 кругов и кружились под мелодию «Светит месяц» Василия Андреева.

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

– Сегодня здесь было что-то невероятное! Давно мы не видели такой красоты! Мировой рекорд хоровода круг в круге состоялся! – признался со сцены Станислав Коненко.

Во время концерта «Мы едины» выступили популярные артисты из России и Белоруссии: адыгейский ансамбль «Нальмэс», бурятская группа «Намгар», Московский казачий хор, Удмуртский фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», ансамбли песни и танца «Раздолье» из ЛНР и «Веселуха» из Могилевской области Беларуси, Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова, Ансамбль кураистов республики и другие.

Хедлайнерами же второго вечера фестиваля стали культовый белорусский ансамбль «Песняры» и певица Таисия Повалий.

– Впечатления у нас очень хорошие. Молодцы организаторы, что создали такой фестиваль, который объединяет множество народов – как славянских, так и азиатских. Вместе поем, вместе танцуем, вместе едим один хлеб. В единстве – наша сила! – признался в беседе с журналистами вокалист «Песняров» Артур Михайлов.

СИМФОНИЧЕСКАЯ НОЧЬ И ЗВЕЗДЫ ОПЕРЫ

Третий день «Сердца Евразии» завершился Симфонической ночью и гала-концертом проекта «Большая опера». Национальный симфонический оркестр Башкирии исполнил популярные классические произведения русских и башкирских композиторов.

На гала-концерте «Большой оперы» выступили победители и самые яркие участники проекта – Анна Шаповалова, Полина Шамаева, Рамиз Усманов и другие. Башкирию представляли солисты Башоперы Ильгам Валиев и Артур Каипкулов.

Специальными гостями в завершении фестиваля стали звезда мировой оперной сцены Вероника Джиоева и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга.

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

ЗА 3 ДНЯ ФЕСТИВАЛЬ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Как позже рассказали в Министерстве культуры Башкирии, за 3 дня фестиваля «Сердце Евразии» посетили более 100 тысяч человек. Все дело в том, что помимо традиционной программы, вроде Симфоночи и музыки из кино, фестиваль отметился и другими знаковыми проектами, которых не было в прошлые годы. Это «Славянский базар», «Большая опера» и другие интересные программы.

– Фестиваль «Сердце Евразии» стал символом единения, братства вокруг общих ценностей, идей дружбы, консолидации. Как народы России Беларуси в эти дни были вместе, так и два творческих фестиваля объединились у нас в Уфе, - подчеркнула глава республиканского Минкульта Амина Шафикова.

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

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