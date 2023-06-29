В Уфе на пленарном заседании подвели итоги X Форума регионов России и Беларуси

С официальным визитом в Уфу приезжали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова. Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

Накануне в Уфе завершился X Форум регионов России и Беларуси. В пленарном заседании приняли участие руководители регионов двух стран, министры и спикеры Верхних палат парламента. С видеообращением к участникам обратились главы государств.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

С 26 по 28 июня в Уфе работали официальные делегации десятков российских регионов и областей Беларуси, руководители крупных предприятий и бизнесмены. В рамках X Форума регионов двух стран заключено более 100 соглашений и меморандумов. Это и бизнес-проекты, и намерения обменяться опытом в госуправлении и расширение культурных контактов.

Пленарное заседание на высшем уровне прошло 28 июня 2023 года в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе. Председательствовали спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова.

С видеообращением к участникам и гостям форума выступили Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

- Знаю, что у вас состоялись действительно полезные и оживленные дискуссии по всему спектру актуальных практических вопросов двустороннего партнерства и строительства Союзного государства, - подчеркнул Президент России Владимир Путин.

В свою очередь Президент Беларуси Александр Лукашенко особенно отметил позитивные результаты сотрудничества с Башкирией.

- С Уфой у нас – давние, очень конструктивные контакты на уровне предприятий, организаций, общественных объединений, деятелей науки, искусства и культуры, образования. История взаимоотношений насчитывает не одно десятилетие, - отметил Александр Лукашенко.

С видеообращением к участникам Форума регионов России и Беларуси обратились главы двух государств

Отмечая итоги юбилейного Форума регионов России и Беларуси, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила его заслуги в укреплении интеграции регионов Союзного государства.

- В этот раз он проходит в замечательном городе Уфе – настоящем перекрестке культур и традиций. На сегодняшний день это самая восточная точка проведения Форума. Находясь здесь, понимаешь и масштаб большого Союзного государства, и его безграничное национальное и культурное многообразие, и тот огромный потенциал, который есть у наших стран и регионов, - заявила Валентина Матвиенко.

Ее коллега, председатель Совета Республики Беларусь Наталья Качанова также подчеркнула важность встреч на высшем уровне в рамках Форума регионов двух стран.

- Юбилейный Форум – знаковое событие в истории парламентаризма, межгосударственного и межрегионального сотрудничества. Мы гордимся Форумом регионов. Это союзное достояние, неоценимый вклад нынешних поколений в большое будущее наших стран и народов, - заявила Наталья Качанова.

ИТОГИ ДЕЛОВОЙ ЧАСТИ ФОРУМА

Подводя итоги Форума, глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что мероприятие прошло именно так, как власти региона его запланировали. В частности, в рамках подписанных соглашений в республике продолжат появляться совместные с Беларусью промышленные предприятия.

- Соглашения с Минским тракторным заводом и «Гомсельмашем» укрепят наших аграриев качественной сельхозтехникой. В планах – собирать совместно с МТЗ мини-тракторы у нас в Дюртюлях, - отметил Радий Хабиров.

В деловой части Форума регионов России и Беларуси приняли участие делегация из Беларуси, представители 36 регионов России, в том числе 17 глав и парламентарии из двух стран.

Одним из итогов Форума стал запуск совместных бизнес-проектов. Так, правительство Башкирии и холдинг «Амкодор» подписали соглашение о сотрудничестве по целому ряду направлений. С помощью белорусских партнеров в нашей республике уже запустили завод по производству сельхозтехники. В дальнейшем в Уфе появится сервисный центр для ее обслуживания.

В рамках Форума власти Башкирии подписали ряд инвестиционных соглашений с коллегами из Беларуси. Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

Значимость таких контактов и совместных предприятий на пленарном заседании X Форума регионов России и Беларуси отметил глава Башкирии Радий Хабиров.

- Башкортостан ведет масштабную внешнеэкономическую деятельность. Но отношения с Беларусью для нас – это не экономический проект. Это очень глубокая дружба с братским белорусским народом, - заявил глава Башкирии.

В рамках сотрудничества между Беларусью и Башкирией недавно было налажено производство низкопольных троллейбусов «Горожанин». Это гибрид троллейбуса и электробуса, может вместить 100 пассажиров и проехать 30 км от заряда аккумулятора. Этот проект высоко оценили почетные гости Форума регионов двух стран.

К слову, чтобы укрепить двухсторонние экономические связи и деловые контакты, недавно между Уфой и Минском запустили прямое авиасообщение. В ближайшем будущем планируется увеличить количество полетов до двух в неделю.

СКАЗАНО:

Как известно, X Форум регионов России и Беларуси – это не только визиты официальных делегаций, подписание соглашений и бизнес-мисси. Высокий уровень культурной и выставочной части мероприятия оценила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила уровень организации Форума в Уфе. Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

- Посмотрите, какую в Уфе организовали замечательную выставку достижений народного хозяйства, какую ярмарку. Здесь стартовал очень яркий фестиваль искусств «Славянский базар в сердце Евразии», с успехом прошли Форум молодёжи и Международный фестиваль школьного спорта. Именно в эти дни в Уфу прибыл «Поезд памяти», с участниками которого мы встретились накануне. Все было продумано до мелочей, - поделилась впечатлениями спикер Верхней палаты российского Парламента.

Официально-деловая часть Форума завершилась пленарным заседанием в Конгресс-холле «Торатау», в культурная – гала концертом «Симфоническая ночь» в уфимском амфитеатре. Напомним, юбилейный Форум регионов России и Беларуси начался в понедельник, 26 июня. Все три дня жители и гости Уфы могли посетить этно-фестиваль «Улица Дружбы» и насладиться живой музыкой на фестивале «Сердце Евразии».

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