«Был человечек с добрым сердцем»: в Башкирии в жуткой аварии погибла молодая воспитательница

Диана вместе с мужем приехала в гости к родным из Нижневартовска. Фото: соцсети

Стали известны подробности жуткой аварии, унесшей две человеческие жизни на трассе в Благовещенском районе. Как удалось выяснить «Комсомолке», одной из погибших оказалась 31-летняя Диана С. Она вместе с мужем ехала в иномарке Mazda 6, когда на повороте на проселочную дорогу неожиданно вылетел ВАЗ-2106. Удар пришелся на пассажирскую сторону, где и находилась Диана. От полученных травм молодая женщина скончалась до приезда скорой помощи. Ее муж выжил, хоть и получил множественные ушибы и переломы. Он сейчас находится в сознании в реанимации.

Как рассказали близкие погибшей Дианы С., вместе с мужем она проживала в Нижневартовске, где работала воспитателем в детском саду. Коллеги погибшей женщины отмечают, что у нее был настоящий талант педагога, а дети буквально боготворили свою воспитательницу. В Башкирию Диана с супругом приехала, чтобы навестить свою бабушку. У супругов есть двое маленьких детей – по счастливой случайности в тот роковой вечер их не было в автомобиле.

– Не хочу верить, нет слов... Одни слезы. Был человечек с добрым, прекрасным сердцем, а теперь его не стало. Дианочка, ты навсегда останешься в наших сердцах, - скорбит Самира Б.

– Диана воспитывала наших деток, золотой человек! Царство небесное, пусть спит спокойно, - вздыхает Мария Ж.

Что касается второго погибшего в этой аварии – о нем известно совсем немного – что ему совсем недавно исполнилось 18 лет, а также что он родом из деревни Удельно-Дуваней.

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

Напомним, смертельное столкновение произошло вечером 27 июня на 41-м километре автодороги «Уфа-Янаул». По предварительным данным, 18-летний местный житель за рулем ВАЗ-2106, выезжая с проселочной дороги на главную, не уступил Mazda 6, и столкнулся с ней. В итоге водитель отечественной легковушки и пассажирка иномарки получили очень тяжелые увечья и скончались до прибытия скорой помощи. 14-летний пассажир ВАЗ и водитель Mazda 6 тоже получили травмы – сейчас они находятся в реанимации.

В свою очередь местные жители жалуются, что подобные аварии тут вовсе не редкость. Всему виной самонадеянность некоторых водителей, которые не соблюдают ПДД.

- «Шестерка» выезжала на скорости. Водитель даже не смотрел по сторонам. После столкновения загорелся движок, я помогал тушить, поэтому все видел своими глазами. Сначала все живы были, а потом… - рассказывает очевидец аварии Руслан М.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются дорожные полицейские.

"КП-Уфа" приносит искренние соболезнования близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.