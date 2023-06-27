Когда возобновится строительство «Дома смерти» в Уфе

Многоэтажку на перекрестке Кирова и Пархоменко поначалу обещали сдать еще в 2010 году. Фото: Рустем Ахунов

В министерстве строительства Башкирии рассказали, когда возобновится строительство знаменитого «Дома смерти» в Уфе.

Недавно стало известно, что в Уфе начали расчищать площадку перед знаменитым долгостроем по улице Пархоменко 290-292. Напомним, этот жилой комплекс имеет печальную славу среди местных жителей – его называют не иначе как «Дом смерти».

Строить 10-этажку начали еще в 2007 году, но он до сих пор не сдан.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ОКОЛО «ДОМА СМЕРТИ»

На прошлой неделе обманутые дольщики застройщика «Дуслык-Строй», которая и возводила комплекс, начали генеральную уборку на территории. Как рассказывал в беседе с «КП-Уфа» ответственный за расчистку площадки активист и дольщик Хазим Галеев, долгострой будет завершен усилиями инвестора.

Так кто и когда должен достроить печально известный «Дом смерти»? Как пояснили «КП-Уфа» в министерстве строительства Башкирии, на данный момент для будущей стройки действительно подготавливается площадка.

- На сегодняшний день на объекте ведутся подготовительные работы: монтируется ограждение, вывозится строительный мусор, вырубаются дикорастущие кустарники, - пояснили в пресс-службе Минстроя Башкирии.

Внутри самого «Дома смерти» также проводится подготовительная работа. Специалисты проводят проектно-изыскательные работы: изучают общее состояние недостроя и построенных инженерных сетей, проводят другие экспертизы. Всю эту работу необходимо провести, так как дом ЖСК «Дуслык-Строй» не был законсервирован.

Напомним, стройка там остановилась в 2016 году, а в 2018-м экс-руководителей компании-застройщика Разифа Абдрашитова и Валерия Денисова признали виновными и приговорили к четырем годам лишения свободы за мошенничество в сфере предпринимательства. Всех пайщиков признали обманутыми дольщиками.

Позднее за недостроем закрепилась дурная слава. Дело в том, что из-за того, что объект плохо охранялся, на стройку проникали дети и подростки. К сожалению, с ними там происходили несчастные случаи. Сыграли свою роль и несколько суицидов, совершенных на территории долгостроя.

КОГДА ВОЗОБНОВИТСЯ СТРОЙКА

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Минстроя Башкирии, все проектно-изыскательные работы планируют завершить до конца июня 2023 года.

- Те конструкции, которые непригодны для эксплуатации, будут в последующем демонтированы и возведены вновь с соблюдением всех необходимых строительных норм, - подчеркнули в Минстрое республики.

К слову, проектно-изыскательные работы проводит потенциальный инвестор – компания-застройщик «АРТ-СИТИ» (входит в ООО «БИЛД»). Заказчиком является ЖСК «Дуслык-Строй», а именно сами обманутые дольщики.

По данным сервиса по проверке контрагентов Rusprofile, потенциальный инвестор – уфимская компания, зарегистрированная в самом конце 2022 года. Ее учредители – уфимский бизнесмен Артур Харисов и компания «БИЛД», работающая в сфере строительства с 2012 года.

Прежде чем стройка проблемного объекта возобновится, сначала будет подписано соглашение о «масштабном инвестиционном проекте» (МИП). По его условиям «АРТ-СИТИ» получит компенсационный участок – землю под строительство собственного объекта. В Минстрое Башкирии сообщают, что подписание запланировано на первую половину августа 2023 года.

- Соглашением будут предусмотрены конкретные условия реализации МИПа, а именно предоставление компенсационного участка, условия его использования инвестором, - пояснили «КП-Уфа» в ведомстве.

Всего, согласно выданному разрешению на строительство, в 10-этажном доме на пересечении Кирова и Пархоменко должны построить 99 квартир.

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