200 киловатт звука и хиты из советского кино: чем запомнился уфимцам первый день фестиваля «Сердце Евразии» 2023

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

26 июня в рамках Х форума регионов России и Беларуси в Уфе стартовал Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Фестиваль продлится 3 дня: на сцене перед тысячами зрителей выступят ведущие музыкальные коллективы Башкирии, а также приглашенные звездные исполнители из России и Беларуси. Расскажем, чем отметился и запомнился уфимцам и гостям города первый день фестиваля «Сердце Евразии» 2023.

ДОЖДЬ – НЕ ПОМЕХА ХОРОШЕМУ НАСТРОЕНИЮ

По доброй традиции фестиваль проходит в амфитеатре парка «Ватан», расположенном перед Конгресс-холлом «Торатау». Тут расположилась огромная сцена с двумя огромными видеоэкранами по бокам, так что никто не пропустит ни мгновения из выступления любимых артистов. Масштаб впечатляет: около 200 киловатт звука, более 200 световых приборов, ведется и трансляция происходящего по телевидению. Сама сцена со стороны напоминает некую крепость в ярких «огненных» тонах – по словам организаторов, такой задумкой они хотели воплотить идею горячего бьющегося сердца – «Сердца Евразии».

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

Несмотря на пасмурную погоду и то и дело накрапывающий дождь в «Ватане» собралось достаточное количество людей. Кто-то расположился прямо на траве, кто-то наслаждался музыкой, сидя на ступенях лестницы, большинство же предпочли смотреть выступления музыкантов прямо перед сценой.

Первый день фестиваля был посвящен музыке отечественного кинематографа в трех направлениях: музыка советского военного кинематографа, песни из советских мультфильмов, музыка кино. Исполняли песни из военных советских фильмов Сводный духовой оркестр Башкирии, а также приглашенные исполнители из Москвы.

Знакомые каждому еще из детства песни из мультфильмов исполнить взялась кавер-группа «Республика», а также приглашенные юные ученики уфимских детских вокальных школ.

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

Порадовали своими выступлениями и уфимские группы «Премьер», «Фэста», «Эхо Уфы», творческий проект «Голоса», а также солисты Башкирской оперы и Башкирской государственной филармонии. Ведущими вечера стали народная артистка Башкирии, российская актриса Рушана Бабич и актер, певец, телеведущий, народный артист России Дмитрий Харатьян.

Непогода вовсе не помешала веселиться гостям фестиваля: зрители встречали громкими рукоплесканиями каждого исполнителя, подпевали знакомым песням и фильмов, угадывали кадры фильмов из видеоряда на огромном экране на задней части сцены, танцевали и делали памятные фотографии.

Фото: Оргкомитет X Форума регионов России и Беларуси

Закончился первый день фестиваля «Сердце Евразии» выступлением любимой народом певицы Ларисы Долиной. Вместе с эстрадно-джазовым оркестром под дирижерством Олега Касимова певица исполнила знаменитые хиты «Ищу тебя», «Лунная мелодия», «Я не умею танцевать», «Эй, моряк» и другие.

— Люди вместе поют песни. Люди слушают музыку, это необходимо для жизни. Из Башкортостана я увезу хорошее настроение, — заявила артиста в беседе с журналистами после своего выступления.

Напомним, ранее мы публиковали подробную программу мероприятий фестиваля «Сердце Евразии» 2023. Так, например, хедлайнерами 2 дня фестиваля станут певица Таисия Повалий и культовый белорусский ансамбль «Песняры».

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