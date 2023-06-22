Если вы до сих пор не открыли купальный сезон, у вас будет на это целый июль Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики опубликовали прогноз погоды на июль 2023 года в Башкирии.

Совершенно незаметно почти пролетел первый месяц лета. Июнь в этом году преподнес немало погодных сюрпризов: начавшись с жары под +30, сменился проливными дождями с градом, а потом пришло и похолодание, где средняя температура воздуха днем не превышала +18 градусов. Чего же ждать от погоды жителям Башкирии в июле?

Погода на июль 2023 в Башкирии

Судя по предварительному прогнозу, который предоставили синоптики, уже в конце июня в Башкирию вернется долгожданное потепление. А июль начнется с жары под +26, гроз и проливных дождей. Такая погода продлится всю первую неделю: средняя температура воздуха будет колебаться на отметке +24; +28, а ливни будут сменяться переменной облачностью.

Во вторую неделю июля погода начнет стабилизироваться: осадки прекратятся, тучи рассеются, проглянет яркое солнце. Столбики термометров не опустятся днем ниже +25, а ночью средняя температура воздуха составит около +17 градусов.

Настоящее лето – жаркое, солнечное, идеальное для похода на пляж или вылазку на природу – наступит во второй половине месяца. Причем, ожидается не палящий зной под +40, а вполне мягкие и комфортные +26, +28 днем и +16; +17 ночью. Пару раз в неделю пройдут кратковременные дожди, а в 20-х числах ненадолго похолодает до +19, но уже вскоре снова столбики уличных термометров поползут вверх.

Конец июля также не преподнесет никаких неприятных погодных сюрпризов: средняя температура воздуха будет держаться на отметке +24 днем и +17 ночью, будет солнечно и безветренно, так что, если у вас запланирован отпуск на это время – можете не беспокоиться. Непогода точно не испортит ваши планы.

Впрочем, отметим, что это всего лишь вероятностный прогноз погоды, а значит, что любой циклон или вторжение арктических воздушных масс может все изменить. Однако еще в начале летнего сезона синоптики заявляли, что, в целом, температурные и осадочные показатели июля, не будут отличаться от средних многолетних значений, что вполне подтверждается нынешним прогнозом.