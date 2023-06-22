Все началось с фильма! Стобалльница из Башкирии рассказала, как готовилась к ЕГЭ

Выпускница из Белорецка планирует стать юристом и будет поступать в Санкт-Петербургский университет. Фото: Кристина Курс

20 июня все школьники Башкирии сдали Единые государственные экзамены. Всего этом году в республике подавали заявления на сдачу ЕГЭ 16 183 одиннадцатиклассников.

Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве образования Башкирии, среди предметов по выбору в 2023 году школьники чаще всего выбирали профильную математику – этот предмет решили сдавать 8303 выпускника. На втором месте по популярности обществознание. Этот предмет сдавали 6084 человека или 38,2% от общего числа одиннадцатиклассников. Замыкает тройку самых востребованных предметов информатика – ее сдавали 4108 выпускников (25,7%).

КАК СДАТЬ ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ

Накануне глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта поздравил в своих соцсетях выпускницу городской гимназии №17 Елизавету Точилкину с успешной сдачей ЕГЭ по истории. Девушка стала первой выпускницей в своем районе, которой удалось набрать максимальный балл по этому предмету.

Мы поговорили с Елизаветой и попросили поделиться секретом успешной сдачи ЕГЭ по истории. А заодно расспросили, почему ее выбор пал именно на эту дисциплину.

- Я приняла решение сдавать историю на ЕГЭ исходя из того, что она мне была, в первую очередь, интересна, и к тому же нужна для поступления на юридическую специальность, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» выпускница.

По словам Елизаветы, интерес к предмету у нее возник после просмотра фильма режиссера Андрея Кравчука «Союз спасения».

Елизавета Точилкина сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Фото: Кристина Курс

- Тогда я начала изучать движение декабристов, а затем и другие темы, мне это стало интересно. Так и появился мой интерес к изучению истории, из-за чего я выбрала этот предмет для сдачи на ЕГЭ. Помимо истории я сдаю еще обществознание и профильную математику, - делится Елизавета.

Свое будущее девушка видит в правоохранительных органах, например в прокуратуре или схожих по специфике государственных структурах. Елизавета Точилкина из Белорецка планирует поступить на юридический факультет в Санкт-Петербургский государственный университет.

Так в чем же секрет успешной подготовки к ЕГЭ?

- Секрет заключается в том, что я начала подготовку с 10 класса. Это позволило мне целый год сосредоточиться только на истории, подробно ее изучать, что занимало очень много времени. Помимо этого, большая заслуга моего результата заключается в помощи репетитора, куратора и учителя, - отмечает Елизавета.

По просьбе «Комсомолки» абитуриентка дала совет всем будущим выпускникам.

- Советую всем будущим выпускникам начинать подготовку к ЕГЭ как можно раньше. Это позволит вам намного тщательнее и подробнее изучить предмет, что может стать залогом ваших высоких баллов. ЕГЭ по любому предмету требует очень много времени и сил на подготовку. У вас все получится! – напутствует Елизавета Точилкина.

САМОЕ СЛОЖНОЕ

Набрать 100 баллов на ЕГЭ по любому из предметов – тяжкий труд и безусловно, серьезное достижение. Елизавета рассказала, что было самым сложным при подготовке к экзамену по истории.

- Для меня на протяжении всей подготовки всегда сложно давалось задание на причинно-следственные связи. Когда я начала готовиться в 10 классе, у меня совсем не получалось их писать даже на минимальные баллы. Но со временем, благодаря практике, я научилась правильно объяснять и причины, и последствия определенных событий, - рассказывает Елизавета.

По словам выпускницы, самым сложным было именно это задание, оно относится к блоку «C». В этом году составители ЕГЭ по истории поставили вопрос о реорганизации машинно-тракторных станций (реформа 1958 года – Ред.).

- В учебниках истории это событие зачастую просто упоминается, без каких-либо причин и последствий. Но мне удалось применить мои знания не только по истории, но и по экономике, что и позволило получить за задание 3/3 баллов, - подытожила выпускница.