«У огня не было шансов!»: в Башкирии пожарные и экс-ОМОНовец на отдыхе спасли деревню от пожара

Сейчас решается вопрос от награждении отличившихся в тушении пожара. Фото: МЧС по РБ

В Башкирии двое пожарных и экс-ОМОНовец предотвратили серьезный пожар в туристической деревне.

Все произошло субботним вечером 17 июня в деревне Айгир Белорецкого района. У одного из местных жителей загорелась баня, но из-за жары и сильного ветра была опасность, что пламя перекинется на соседние дома. А неподалеку находится и туристический приют «Айгир», куда приезжают любители активного отдыха со всей республики и близлежащих регионов.

Предотвратить трагедию и серьезный ущерб от пожара помогла череда счастливых совпадений. Как рассказали в пресс-службе экстренного ведомства, в тот вечер поблизости отдыхал помощник начальника караула 26 пожарно-спасательной части Главного Управления МЧС России по РБ Михаил Праухин. Поскольку пожарные с автоцистернами запаздывали из-за дальнего расстояния (до ближайшей пожарной части 23 км. – Ред.) и плохих дорог, Михаил Праухин принял решение тушить огонь своими силами.

– Увидел поднимающийся столб дыма, мысль о том, что случилась у кого-то беда, и, собственно, моя профессия не позволили сидеть сложа руки, - признается спасатель.

«ВСЕ ДЕЙСТВОВАЛИ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ»

В итоге на помощь пришли и все местные жители, и отдыхающие – люди выстроились цепочкой до самого малого Инзера и передавали ведра с водой, чтобы потушить пламя, а также пролить стены соседнего дома, чтобы охладить его и снизить риск возгорания. Однако температура от пылающих стен была настолько высокой, что люди с ведрами не могли близко подойти к дому.

А вот и второе счастливое совпадение: сотрудник приюта «Айгир» Вячеслав Грицаев (а в прошлом и сотрудник белорецкой пожарной охраны) принес из приюта мотопомпу, чтобы было сподручнее качать воду, а также рукава со стволом для тушения. Сам Михаил Праухин накинул на себя покрывало и начал тушить пламя. Главной задачей было отстоять у огня нетронутый дом, однако, вскоре стало понятно, что удастся погасить пожар полностью.

А вот и третья счастливая случайность: тушить пожар помогал еще и бывший сотрудник ОМОНа (к сожалению, его имя неизвестно – Ред.), который помог организовать дисциплину. В итоге все сплотились и действовали четко и слаженно, не задавая лишних вопросов.

– Сейчас я понимаю, с такой командой, как у меня, у огня не было шансов! Два сотрудника пожарной охраны, сотрудник ОМОНа и около 30 неравнодушных отдыхающих и местных жителей, ну и конечно же, мотопомпа! Отдельное спасибо Вячеславу, который знал, что поливать из ведра нужно не только огонь, но еще и меня, - рассказывает Михаил.

ОТЛИЧИВШИХСЯ – НУЖНО НАГРАДИТЬ!

В итоге, когда через 50 минут приехали пожарные, пламя было полностью потушено, и только дымящиеся стены и крыша дома говорили о том, что еще недавно тут бушевал огонь.

Кстати, местные жители предложили наградить героев, которые помогли потушить пожар. В Госкомитете по Башкирии пообещали обязательно рассмотреть этот вопрос.

– Обстоятельства тушения данного пожара в настоящее время уточняются, в том числе роль тех, кто принял активное участие в его ликвидации. Вопрос о награждении отличившихся мы обязательно рассмотрим в ближайшее время, - уточнили в ведомстве.