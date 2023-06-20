В футбольном клубе «Уфа» начинают новую историю

Слева направо: главный тренер Сергей Гуренко, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, гендиректор Александр Егоров

В ФК «Уфа» началась кардинальная перестройка. После завершения сезона, по итогам которого клуб рухнул во Вторую лигу, подали в отставку генеральный директор Шамиль Газизов и главный тренер Арслан Халимбеков. Уже после этого команда потеряла практически весь основной костяк футболистов: у кого-то завершилась аренда, кто-то расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Фактически можно уже говорить, что мы становимся свидетелями становлениями совершенно нового клуба. И возглавить этот процесс поручили известному в прошлом футбольному арбитру Александру Егорову. В последние годы функционер заведовал возрождением саранского футбола. Его пока нельзя назвать опытнейшим и успешным управленцем, но огромный плюс в том, что все процессы и всех важных людей в системе российского футбола он совершенно точно знает.

НОВЫЙ ТРЕНЕР

Фактически самым первым решением Егорова можно считать назначение нового главного тренера. На вакантную должность взяли 50-летнего белорусского специалиста Сергея Гуренко. Стоит отметить, что предыдущий белорусский тренер «Уфы» Виктор Гончаренко стал одним из самых успешных в истории клуба, придав победный импульс и затащив команду в еврокубки.

Гуренко в отличие от Гончаренко еще и прекрасный футболист в прошлом. Многие его помнят по выступлениям за московский «Локомотив» на позиции крайнего защитника, он всегда отмечался трудолюбием и бешеной энергетикой на поле. В своей футбольной карьере он также успел поиграть в Италии и Испании.

То, что после завершения игровой карьеры, Гуренко стал тренером, никого не удивило, так как задатки на эту должность все отмечали и раньше. До этого момента, по большой части, Сергей Витальевич в качестве главного тренировал клубы у себя на родине – минское «Динамо» и солигорский «Шахтер». И теперь, видимо, пришло время попробовать что-то новое.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Судя по состоявшимся назначениям, ФК «Уфа» действительно не собирается прозябать во Второй лиге и рвется обратно наверх. В противном случае специалистов можно было бы найти из числа местных и существенно на этом сэкономить. Конкретную задачу на сезон уже озвучил и глава Башкирии Радий Хабиров.

«Государственное финансирование команды сохранится, в статье расходов оно уже есть. Мы поставили клубу задачу выйти в Первую лигу», - цитирует губернатора ТАСС.

Уже сейчас понятно, что процесс этот будет нелегким. Новому руководству нужно собирать новый состав, строить новую команду, да еще показывать результат здесь и сейчас. Получится ли? Большой вопрос, но наблюдать за этим точно будет интересно.