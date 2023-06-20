Ветеран отечественной нефтепереработки: «Башнефть-УНПЗ» отметил свое 85-летие

На сегодняшний день Уфимский НПЗ входит в число наиболее технологичных производств нефтегазовой отрасли России. Фото: Артур Салимов

20 июня 2023 года старейший нефтеперерабатывающий завод в Уфе отметил 85-летие со дня получения первой продукции. За годы своего существования «старый завод», как уважительно называют его башкирские нефтяники, стал первопроходцем в переработке высокосернистой нефти, заложил основу для нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») и завоевал ряд престижных государственных наград.

Сегодня Уфимский НПЗ – это высокотехнологичное предприятие и один из лидеров отечественной нефтепереработки. Здесь выпускают более 40 видов продукции, его мощность составляет более 6,6 млн тонн переработки сырья в год. В преддверии юбилея «Комсомолка» отправилась на экскурсию по самому взрослому нефтеперерабатывающему заводу под Уфой. Здесь мы лично убедились, что несмотря на солидный возраст, УНПЗ продолжает держать руку на пульсе технологического прогресса.

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

О том, как сегодня работает и в каком направлении развивается Уфимский НПЗ, в беседе с «КП-Уфа» поделился директор филиала «Башнефть-УНПЗ» Тагир Насыпов.

Директор филиала «Башнефть-УНПЗ» Тагир Насыпов. Фото: Артур Салимов

- Уфимский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России. Вместе с тем, УНПЗ является одним из самых оснащенных и современных нефтеперерабатывающих заводов в стране. По глубине переработки и технологической оснащенности завод является одним из лидеров отечественной нефтепереработки – индекс сложности Нельсона составляет 14,09. Мощность предприятия составляет 6,6 млн тонн углеводородного сырья в год. Завод выпускает моторные топлива самого высокого качества, а также компоненты для высокооктановых бензинов, элементарную серу и другую продукцию. Продукция «Башнефть-УНПЗ» ежегодно входит в ТОП-100 лучших товаров России, - рассказывает Тагир Насыпов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

Уфимский НПЗ, как и другие предприятия, входящие в периметр компании «Башнефть» активно участвует в программе импортозамещения – завод внедряет все больше современных технологий отечественного производства.

В том, что на УНПЗ практически не прекращается модернизация, мы убедились во время экскурсии по «старому заводу». Провел ее для нас главный инженер «Башнефть-УНПЗ» Эдуард Тайхутдинов.

- Перед нами установка гидроочистки бензина каталитического крекинга – очередной масштабный проект программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». Производительность установки – 1,3 млн тонн в год. Ввод установки позволил перейти на выпуск автомобильного бензина высшего экологического класса со сверхнизким содержанием серы. На этой установке используется технология каталитической ректификации на катализаторах модульного типа. Уфимский нефтеперерабатывающий завод используют катализаторы отечественного производства, в том числе произведённых на собственном предприятии «РН-Кат». Это высокотехнологичная продукция, которая по своим характеристикам зачастую превосходит импортные аналоги, - отмечает Эдуард Тайхутдинов.

Мощность предприятия составляет 6,6 млн тонн углеводородного сырья в год

На сегодняшний день Уфимский НПЗ входит в число наиболее технологичных производств нефтегазовой отрасли России. Один из важнейших показателей в данном случае – индекс Нельсона, который на «Башнефть-УНПЗ» составляет 14,09. Что же это такое и насколько велика эта цифра, рассказал в беседе с «КП-Уфа» главный технолог предприятия Сергей Жигалов.

- Индекс Нельсона зависит от мощности переработки и набора технологических процессов. Например, есть процессы для переработки дизельного топлива по ГОСТу, скажем летнего. А можно вырабатывать арктическое дизельное топливо – это более сложный процесс. Или бензин можно делать 92-й или 100-й, здесь набор процессов уже другой. Поэтому индекс Нельсона отображает технологическую сложность завода. В среднем по стране у нас индекс составляет около 10, у нас же 14,09, - рассказывает главный технолог «Башнефть-УНПЗ».

ТРУДЫ ВЕТЕРАНОВ

В честь 85-летия Уфимского НПЗ на экскурсию пригласили ветеранов предприятия. Все они были приятно удивлены тем, как сегодня развивается их родной завод. Своими впечатлениями с «КП-Уфа» поделились экс-сотрудница отдела капитального строительства Элеонора Исмагилова и бывший инженер по научно-технической информации Любовь Затолокина. Они проработали на «старом заводе» по 33 года.

В честь 85-летия Уфимского НПЗ на экскурсию пригласили ветеранов предприятия. Фото: Артур Салимов

- Пришли мы на завод в 1956 году. Вспоминаем годы, проведенные здесь с удовольствием, очень интересно было. В свое время мы надеялись, что здесь будет так, как сейчас. Разные времена были, непростые. И в этой непростой обстановке мы строили, работали бок о бок с замечательными людьми, - вспоминает Элеонора Исмагилова.

В свою очередь, Любовь Затолокина похвалила пришедших им на смену рабочих и руководство завода.

- Впечатление – грандиозное! Завод я не узнаю, все здесь другое, все новое. Раньше он старым назывался, а теперь могу сказать, что новый, - с улыбкой говорит Любовь Затолокина. – Это все труды наших ветеранов и тех, кто после нас пришел работать.

Строительство Уфимского нефтеперерабатывающего завода началось с расчистки площадки осенью 1935 года, а первые тонны бензина прямой перегонки были получены уже в 1938 году. С этого момента началась славная история предприятия, повлиявшего на жизни тысяч людей и экономику целого региона.

«Комсомолка» поздравляет всех сотрудников и ветеранов «Башнефть-УНПЗ» с юбилеем!