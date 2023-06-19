Власти Башкирии подвели итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме-2023

Стенд Башкирии на ПМЭФ-2023 посетили многие почетные гости. На фото (в центре): вице-премьер правительства России Андрей Белоусов. Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне делегация из Башкирии вернулась из северной столицы, где с 14 по 17 июня проходил XXVI Петербургский международный экономический форум. Итоги поездки для республики озвучили на оперативном совещании в Центре управления республикой, которое на этот раз проводил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

На полях ПМЭФ-2023 представители Башкирии провели переговоры с потенциальными инвесторами, презентовали уникальные проекты, реализуемые в республике. По словам председателя башкирского Кабмина Андрея Назарова, участники и гости форума были удивлены тем наполнением, которое представила делегация республики на своем стенде.

- Все привыкли, что Башкортостан – это все-таки больше нефть и мед, машиностроение и сельское хозяйство. Никто не ожидал увидеть нас со стороны, что мы первые в стране презентуем киберфизическую платформу, никто не ожидал, что у нас так много наработок по беспилотникам: более 10 моделей мы выводим в промышленное производство, - поделился впечатлениями с участниками оперативного совещания Андрей Назаров.

На ПМЭФ-2023 Башкирия заключила ряд соглашений с другими регионами. На фото: после подписания соглашения с правительством Москвы в лице мэра столицы Сергея Собянина. Фото: пресс-служба главы РБ

С основным докладом об итогах работы делегации Башкирии на XXVI Петербургском международном экономическом форуме выступил вице-премьер регионального правительства Рустам Муратов.

Как отметил вице-премьер башкирского правительства, за три дня представители республики приняли участие в 70 рабочих встречах, панельных дискуссиях и круглых столах, было подписано соглашение о сотрудничестве с Донецкой Народной республикой, а также заключены 27 инвестиционных соглашений на сумму более 100 млрд рублей. Самые крупные из них – проекты в области переработки бытовых отходов, сельском хозяйстве и торговле.

Экспозицию республики посетили порядка 5 тысяч человек, в том числе высокопоставленные федеральные чиновники, крупные инвесторы и иностранные гости. Например, в первый день, 14 июня, стенд Башкирии заинтересовал делегацию шейхов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

По традиции на Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив публикует Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах. Первое место заняла Москва, второе получил Татарстан, а третье место разделили Московская, Нижегородская и Тюменская области.

По итогам 2022 года Башкирия заняла в рейтинге Агентства стратегических инициатив четвертое место, поднявшись на одну строчку вверх по сравнению с позапрошлым годом. Всего пять лет назад республика находилась на 16-м месте среди Национального рейтинга.

Башкирия заняла 4 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата от Агентства стратегических инициатив (АСИ). Фото: пресс-служба главы РБ

- В 2022 году мы впервые преодолели психологическую отметку по притоку инвестиций в 500 млрд рублей. Считаю, что можем добиться лучшего результата. Среди регионов идёт конкурентная борьба за инвесторов, все работают очень активно. Поэтому мы приняли новую программу взаимодействия с ними. Законодательство будет дебюрократизировано, будем просить от бизнеса меньшее количество документов, принимать быстрые решения. Это наш ответ на стоящие вызовы, - прокомментировал результат глава Башкирии Радий Хабиров.

В свою очередь, на совещании в правительстве премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поставил всем причастным в подготовке к форуму задачу на следующий год. По его словам, требования к региональным достижениям и проектам на ПМЭФ-2024 будут уже несколько иные, поэтому готовиться к нему нужно уже сегодня.

- Я уверен, что мы сможем презентовать первую очередь межвузовского кампуса, а также результаты специального правового режима по беспилотникам и по всем показателям сможем поднять в первую тройку (рейтинга состояния инвестиционного климата – Ред.) В первой тройке очень сильные регионы, - подытожил Назаров.