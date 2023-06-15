Башкирия за год поднялась на три строчки рейтинга регионов России по социально-экономическому развитию

По данным официальной статистики за прошлый год Башкирия вошла в двадцатку наиболее развитых регионов страны. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На днях аналитики агентства РИА Рейтинг представили таблицу социально-экономического положения регионов России по итогам 2022 года. Эксперты проанализировали данные официальной статистики по целому ряду показателей в каждом из субъектов страны и сформировали общий рейтинг. За каждый из показателей начислялись баллы, которые суммировались в интегральный (общий – Ред.) балл для каждого региона.

Аналитики отмечают, что данный рейтинг отображает, в том числе, динамику социально-экономического развития регионов. По итогам 2022 года она была неоднородной – итоговый балл в прошлом году вырос у 48 субъектов, а у 37 – снизился.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Первые строчки в рейтинге социально-экономического развития по итогам 2022 года ожидаемо заняли Москва и Санкт-Петербург. В топ-5 регионов по версии РИА Рейтинг вошли Татарстан (3-е место), Ханты-Мансийский автономный округ (4-е) и Московская область (5-е).

Как отмечают составители рейтинга, первая десятка рейтинга по сравнению с 2021 годом не изменилась. Местами поменялись лишь Ленинградская область и Красноярский край, занимавшие в позапрошлом году 10 и 9 места соответственно. Шестую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, на седьмой расположилась Свердловская область, на восьмой – Краснодарский край.

В самом низу итоговой таблицы за 2022 год оказались наиболее депрессивные в экономическом плане регионы России. Абсолютным аутсайдером стала Еврейская автономная область. Чуть выше расположились республики Калмыкия, Тыва, Алтай и Ингушетия. По сравнению с итогами 2021 года положение этих регионов почти не изменилось, разве что последнюю строчку тогда занимала Калмыкия.

БАШКИРИЯ И СОСЕДИ

По версии экспертов РИА Рейтинг в 2022 году Башкирия заняла в рейтинге регионов России по социально-экономическому развитию 15-е место. Всего за год республика поднялась на три строчки – в 2021 году в точно таком же рейтинге Башкирия занимала 18-е место. А что у ближайших соседей?

Как мы уже писали выше, Татарстан и Свердловская область вошли в топ-10, расположившись, соответственно на 3 и 7 строчке. По итогам прошлого года в рейтинге социально-экономического развития Башкирию обогнал еще один сосед – Челябинская область. Южноуральский регион занял 14-е место в итоговой таблице.

Остальные соседи заняли строчки чуть ниже. Пермский край расположился на 19-м месте, Оренбургская область на 26-м, а Удмуртия на 45-м.

КСТАТИ

На днях аналитики РИА Рейтинг представили еще одно исследование – рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей по итогам 2022 года. Рассчитывали его также на основе данных официальной статистики Росстата. Согласно методике, аналитики определили сначала среднюю зарплату в каждом отдельно взятом регионе, вычли минимальные расходы семьи на самые необходимые товары и услуги и посчитали, сколько денег должно остаться.

Эксперты взяли среднестатистическую семью из четырех человек, где двое работающих взрослых и двое несовершеннолетних детей. Затем сложили два чистых годовых дохода (без учета налогов) и вычли из этой суммы четыре прожиточных минимума на родителей и детей. Получившаяся сумма и указывает на уровень благосостояния семьи – это, условно, свободные деньги, которые можно потратить на ипотеку, другие кредиты или крупные покупки.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, строчки со второй по пятую заняли соответственно Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург.

В итоге, в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей Башкирия заняла 26-е место. У жителей республики после минимальных затрат остается на руках около 34,5 тысяч рублей на семью. Впереди из ближайших соседей оказались Татарстан (16-е место, остаток 45,5 тысяч рублей), Свердловская область (23-е место, остаток 37,8 тысяч рублей) и Пермский край (25-е место, остаток 36,4 тысячи рублей). Ниже расположились Челябинская область (30-е место и остаток 32,2 тысячи рублей), Удмуртская республика (42-е место, остаток почти 27 тысяч рублей) и Оренбургская область (43-е место, остаток 26,7 тысяч рублей).