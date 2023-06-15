«Салават Юлаев» разобрался с долгами и готовится к новому сезону

Фото: ХК "Салават Юлаев"

В хоккейном клубе «Салават Юлаев» наконец разобрались с долгами по зарплате перед хоккеистами.

Все последние месяцы болельщики жили не в самом лучшем расположении духа, так как новости поступали совсем не ободряющие. Перед именитым коллективом вполне маячила вероятность, что весь состав может разбежаться, а играть придется одной молодежью. По крайней мере, именно такие перспективы вырисовывались в умах наиболее пессимистично настроенных любителей хоккея.

Но все обошлось. История, конечно, оказалась довольно-таки неприятной, в дело даже пришлось вмешаться Государственной инспекции труда, которая направила в организацию официальное предостережение. Но завершилось все благополучно. На сегодняшний день на счета «Салавата Юлаева» деньги от спонсоров поступили, со всеми долгами перед 23 хоккеистами в размере 251 миллиона рублей тут же рассчитались. Остается верить, что в будущем таких конфузов не случится.

Сразу же после этой долгожданной радостной новости началось бурление на трансферном рынке. В клуб пришли нападающий Матвей Гуськов и защитник Семен Луговяк, игравшие в прошлых сезонах за московский ЦСКА и череповецкую «Северсталь», соответственно. Напомним, что чуть ранее в результате обмена был еще подписан вратарь Александр Самонов. Естественно, работа по обновлению состава только началась, в скором времени должны состояться новые переходы.

Из отпуска «Салават Юлаев» выходит уже 14 июля. В течение четырех дней команда пройдет медосмотр и тестирование, после чего начнутся полноценные тренировки. Первый товарищеский матч назначен на 4 августа. В соперниках – нижнекамский «Нефтехимик». Также уфимцы планируют принять участие в Кубке Республики Башкортостан и турнире имени Блинова в Омске. Новый сезон в КХЛ стартует 1 сентября. Полное расписание матчей станет известно позднее.