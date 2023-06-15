«На моих глазах вынесло стену»: как спасали туристов из Башкирии, попавших под селевой поток в Абхазии

Фото: администрация президента Абхазии

В ночь с 13 на 14 июня 2023 года на Гагрский район Абхазии обрушился сильный ливень, принесший с собой селевой поток. Каменная лавина разрушила десятки домов и едва не погубила туристов из Башкирии, отдыхавших там вместе с детьми.

Как сообщают власти Абхазии, ранним утром стихия обрушилась на дома, расположенные на отрезке между 20-м и 23-м километрами республиканской трассы. В этом районе находились 10 туристов из Башкирии: трое взрослых и семеро детей. Они спали в гостевых домиках, когда внезапно начавшийся ливень, а затем и селевой поток, стали рушить стены и выкидывать мебель из помещений.

Все произошло настолько быстро, что башкирские туристы успели лишь выскочить на улицу вместе с детьми. Спасти личные вещи и даже документы не удалось – селевой поток унес их в ущелье.

- Я проснулась от сильного шума, и на моих глазах вынесло стену. Я вскочила с кровати и схватила ребенка. Кровать в этот момент понесло с обрыва. Мы пошли к дальней стене. Всю мебель из комнаты начало просто выносить на улицу, - рассказала агентству Sputnik Abkhazia туристка из Башкирии Анна Третьяк.

В какой-то момент дверь в дом заблокировало камнями. Взрослые бросились вытаскивать детей из разрушающегося дома, но Анна с маленьким ребенком оказалась в западне. На помощь туристке из Башкирии пришел пожилой сосед.

Поначалу мужчина выбрался наружу и хотел уже уйти подальше, но понял, что спаслись не все, и вернулся. Услышав крики женщины, он подал ей деревянную балку и вытащил мать и ребенка. К счастью, все ее дети благополучно выбрались из западни.

- Когда мы попали в комнату, где уже все были, кроме нас с младшим ребенком, они держались за руки, стояли и молились. Думали, что мы погибли, - поделилась Анна с корреспондентом Sputnik Abkhazia.

После чудесного спасения всех десятерых туристов из Башкирии власти Абхазии разместили в гостинице и подготовили для них документы на выезд. По данным министерства внешнеэкономических связей Башкирии, пострадавшим от стихии туристам из нашей республики власти дружественного государства выплатили компенсацию в 100 тысяч рублей.