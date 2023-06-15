Уфимка танцем рассказала легенду о семи девушках и победила в конкурсе красоты «Хрустальная корона России - 2023»

Уфимка стала обладательницей титула «Миссис Хрустальная корона Россия-2023». Фото: «Хрустальная корона»

Недавно в Москве подвели итоги всероссийского конкурса красоты «Хрустальная корона России - 2023». Абсолютной победительницей стала представлявшая Башкирию уроженка Уфы Светлана Шевцова. К слову, ранее конкурсантки из нашей республики в этом проекте не участвовали, так что дебют башкирских красавиц с легкой руки Светланы оказался еще и триумфальным.

«Хрустальная корона России - 2023» — это не только классическое соревнование моделей, но и конкурс творчества и, что самое важное, национальной культуры. Организаторы отмечают, что проект призван показать многообразие культур и традиций стран мира, роль женщин в сохранении культурного наследия. Конкурсантки устраивали шоу, читали стихи, пели песни, подключали к своим выступлениям артистов или просто дефилировали на сцене в костюмах. Однако не только творческий конкурс влияет на определение победительницы.

ТРИУМФАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Обладательница титула «Миссис Хрустальная корона Россия 2023» Светлана Швецова в беседе с «КП-Уфа» рассказала, как готовилась к конкурсу и, конечно же, какие эмоции испытала, узнав о победе.

- Когда объявили меня абсолютной победительницей, это был шок! Раньше никогда представительницы нашей республики не участвовали в этом конкурсе, я первая. И сразу победа! – с нескрываемой радостью делится впечатлениями Светлана.

По словам девушки, сам конкурс проходил в несколько этапов и шел не один день. Каждая из участниц представляла свой регион и свою национальную культуру, для членов жюри представляли специально оформленные презентации на больших экранах.

На фото: все финалистки конкурса красоты «Хрустальная корона России - 2023»

- Я думала, как бы представить Башкирию и решила сделать это через танец. В своем выступлении я исполнила башкирский танец, рассказывающий легенду о семи девушках. Ранее я не исполняла традиционные танцы и искала хореографа, который бы помог подготовиться к постановке. Мне помогла студия танца «Guzal-Dance», за это им огромное спасибо, - рассказывает победительница всероссийского конкурса.

Как отметила уфимка, жюри конкурса при выборе победительницы обращают внимание не только на красоту женщины. Будущая обладательница титула должна быть умной, скромной, образованной, активной, духовно развитой и разносторонней личностью.

- Все эти качества у меня есть, - с улыбкой говорит Светлана. – А еще я уверена, что стать абсолютной победительницей мне помог мой башкирский типаж и хорошо исполненный национальный танец.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ

Титул «Миссис Хрустальная Корона России 2023» для Светланы Швецовой уже восьмой в модельной карьере. В свободное от участия в престижных конкурсах красоты время, она занимается воспитанием девятилетнего сына, а зарабатывает на жизнь трейдингом и инвестициями. Молодая мама ведет здоровый образ жизни и планирует продолжить участие в международных конкурсах красоты.

- Сейчас есть несколько конкурсов, где хотелось бы попробовать свои силы. Я буду и дальше представлять Башкортостан и пока раздумываю над вариантами, куда отправиться на очередной международный конкурс. Среди вариантов Сингапур, Филиппины или Азербайджан, - делится планами Светлана Швецова.

Победа в конкурсе для Светланы Швецовой стала приятной неожиданностью. Фото: соцсети

В 2021 году башкирская красавица уже участвовала в международном конкурсе в Сингапуре, откуда увезла два титула: «Миссис Мира Евразия» и «Супермодель».

После завоевания титула «Миссис Хрустальная Корона России 2023» организаторы предложили ей стать директором конкурса красоты «Мисс и Миссис Хрустальная корона Башкортостана». Молодая мама подумала и согласилась.

- В рамках своих обязанностей я буду готовить конкурсанток к всероссийскому финалу и, конечно же, продвигать наших девушек на другие, в том числе, международные конкурсы красоты. Считаю, что Башкирию должны знать во всем мире, в том числе и благодаря нашим красавицам, - подытожила Светлана Швецова.