Как Уфа отпраздновала День России и День города

На Монументе дружбы в честь праздника прошел парад на воде и авиашоу. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

12 июня Уфа отмечала сразу два праздника – День России и День города. Праздничные мероприятия прошли на нескольких площадках, а завершились торжества красочным фейерверком на площади Ленина на «Горсовете». Как прошли торжества, расскажет «Комсомолка».

ПАРАД СУДОВ И АВИАШОУ

На Монументе дружбы для гостей и жителей башкирской столицы прошел парад судов и авиашоу от пилотажной группы аэродрома «Первушино». От пляжа «Солнечный» по реке Белой прошли катера и моторные лодки, к профессионалам присоединились и простые горожане на своих лодках, байдарках и катамаранах. На верхнем ярусе Монумента дружбы с мастер-классами и шоу выступили акробаты, гимнасты, фехтовальщики, роллеры.

На улицах Ленина и Чернышевского День России и День города отметили фестивалем «Уфа, гуляем!». На один день часть этих улиц превратилась в пешеходную зону, где расположились выставочные площадки. На них выступили музыканты, художники дали мастер-классы всем желающим научиться рисовать.

На парад судов пришли посмотреть сотни горожан. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На улице Ленина от Главпочтамта до концертного зала «Башкортостан» организовали выставку в рамках фестиваля «Уфа: эпоха доблести и славы». Свои стенды представили все районы башкирской столицы. На выставке были представлены история и трудовые успехи каждого района, посетителей познакомили с трудовыми династиями и достижениями в промышленности, спорте, культуре и молодежной политике.

На площади перед ГКЗ «Башкортостан» прошел молодежный фестиваль «Уфа – студенческая». Посетителям представили концертную программу от студенческих коллективов, организовали профориентационную зону и поставили два рекорда: изготовили самый большой учпочмак и самый большой в мире кыстыбый.

ФЕСТИВАЛЬ БЛОГЕРОВ

На площади перед конгресс-холлом «Торатау» собрались несколько тысяч уфимцев, чтобы пообщаться с известными блогерами. Здесь прошел фестиваль «Блогеры России» с участием Анастасии Ивлеевой, ESMI и Миланой Хаметовой.

Еще одной площадкой празднования Дня России и Дня города стал парк «Кашкадан». Там прошел музыкальный фестиваль «Свет воды», а специально приглашенными гостями стал известный дуэт GAYAZOV$ BROTHER$.

Главной площадкой празднования стала площадь Ленина на «Горсовете». Там музыкальный праздник закрывали звезды российской эстрады – группы «Корни» и «Фабрика».

Центр Уфы превратился в пешеходную творческую зону. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

ОТКРЫТИЕ ПАРКА

В этом году после первого этапа реконструкции открылся парк «Нефтехимиков» в Черниковке. В честь этого события также прошел музыкальный концерт.

В рамках празднования Дня города был организован турнир по борьбе корэш на Кубок Администрации Уфы. Главный приз, новый автомобиль и барана получил «абсолютный батыр» Артур Зулькарнаев. К слову, шестикратный чемпион мира по борьбе на поясах.

Сразу на нескольких площадках прошли акции «Мы – граждане России», в рамках которых горожанам раздавали ленточки с триколором, а юным гражданам торжественно вручали первые паспорта.

На площади Ленина к горожанам обратился мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он поздравил уфимцев с Днем города.

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал на нескольких площадках. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

- Дорогие уфимцы! Поздравляю всех вас с Днем нашего любимого города! Сегодня все мы являемся участниками тех преобразований, которые ожидают Уфу к 450-летнему юбилею. Хочу сказать спасибо каждому из вас за активное участие и неравнодушие. Мы будем делать наш город красивее, привлекательнее и лучше. Всем вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого прекрасного! – подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Завершилось празднование Дня России и Дня города Уфы красочным фейерверком на площади Ленина в 23:00. После салюта уфимцев развезли специально подготовленные автобусы и трамваи.