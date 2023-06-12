В Башкирии семь часов спасали девушку, которая упала в пещере с 6-метровой высоты

фото: МЧС РБ

В Гафурийском районе Башкирии сотрудники МЧС семь часов спасали 23-летнюю девушку, которая упала с 6-метровой высоты в Киндерлинской пещере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Девушка находилась в составе незарегистрированной и не обеспеченной специальным оборудованием туристической группы из нескольких человек. Во время обследования пещеры протяженностью около 15 километров пострадавшая сорвалась с 6-метровой высоты и получила травму головы и таза.

Спасателей на место происшествия вызвал сотрудник МЧС, который по счастливой случайности оказался в пещере. Упавшая девушка находилась в 2,5 километрах от входа в нее.

фото: МЧС РБ

В спасательной операции, длившейся порядка семи часов, участвовало не только МЧС, но и Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, а также спелеологи из Уфы, Оренбурга и Самары. Специалисты добрались до пострадавшей, оказали ей первую помощь, закрепили на специальные жесткие носилки, провели четыре вертикальных подъёма и три спуска различной высоты, а также расширили узость проемов на пути транспортировки, чтобы беспрепятственно протащить девушку.

фото: МЧС РБ

Туристку довели до кареты скорой помощи. Медики доставили ее в больницу города Стерлитамака. Сейчас пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. Ей диагностировали закрытый перелом костей таза и черепно-мозговую травму.