В Уфе открылся центр поддержки для ветеранов и семей участников СВО «Защитники Отечества»

Специалисты центров поддержки участников СВО помогают ветеранам и их семьям получить все меры поддержки, гарантированные правительством. Фото: пресс-служба главы РБ

В Уфе с 1 июня 2023 года начала работу филиал российского государственного фонда «Защитники Отечества».

Фонд был создан по поручению Президента России Владимира Путина в апреле этого года для персонального сопровождения ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов. Центр поддержки семей участников СВО в Уфе располагается по адресу: улица Мингажева, 107.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Руководит региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» депутат Госсобрания-Курултая Башкирии Гульнур Кульсарина. 6 июня она провела экскурсию по центру главе региона Радию Хабирову и рассказала, как работает и какие задачи ставит перед собой фонд.

По словам депутата башкирского парламента, центр работает по принципу «единого окна». Специалисты помогают ветеранам получить все меры поддержки, гарантированные правительством Башкирии, в том числе медицинскую и социальную реабилитацию, положенные им лекарства, психологическую помощь, технические средства реабилитации, если они необходимы и путевки в санатории.

Как пояснили в пресс-службе главы Башкирии, среди задач фонда поддержки участников СВО – содействие в их переобучении и трудоустройстве, помощь в решении бытовых вопросов. В планах регионального филиала «Защитников Отечества» привлекать ветеранов специальной военной операции в проекты по патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Во время посещения филиала глава Башкирии прошелся по кабинетам, пообщался со специалистами, среди которых юристы, психологи, социальные работники. По словам Гульнур Кульсариной, ежедневно в республиканский офис «Защитников Отечества» обращаются порядка 50 человек. На данный момент здесь работают 40 социальных координаторов, которые будут сопровождать ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов. До конца года планируется увеличить число сотрудников филиала до 180 человек.

- Здесь хороший ремонт, рабочая атмосфера, есть уголок для детей. Мы постарались сделать так, чтобы людям было комфортно здесь находиться, а главное – в фонде должны получать всю необходимую помощь без лишней волокиты. Здесь работают люди, которые пришли сюда по зову души. Чтобы здесь трудиться, нужно иметь большое сердце и чуткость. Потому что ветеранам СВО, членам их семей требуется особое внимание, - цитирует Радия Хабирова пресс-служба главы Башкирии.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ

Помимо филиала фонда «Защитники Отечества» в Уфе работает созданный ранее городской центр поддержки участников СВО. Располагается он на проспекте Октября и занимает помещение в 150 квадратных метров. Недавно его посетил глава Башкирии Радий Хабиров.

Основная задача городского центра поддержки участников специальной военной операции – информирование ветеранов и членов их семей о мерах поддержки, которые им положены, оформление документов, оказание юридической и психологической помощи и содействие в трудоустройстве. Трудятся там специалисты их районных администраций, сотрудники социального объединения «Индиго» и волонтеры.

- Муниципальных центров, подобных уфимскому, у нас в Башкортостане несколько – есть они в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае. Наша задача – охватить сетью таких центров поддержки всю республику. И конечно – скоординировать их с региональным филиалом федерального госфонда «Защитники Отечества», чтобы работа была максимально эффективной. Слово, которое даем нашим бойцам – поддерживать их, их семьи и близких, мы держим, - подчеркнул Хабиров во время посещения центра поддержки участников СВО.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

8 июня в Уфе состоялось торжественное собрание в честь Дня социального работника. Именно эта категория служащих принимает на себя львиную долю заботы о ветеранах и членах семей участников специальной военной операции. Участие в этом мероприятии принял глава Башкирии Радий Хабиров.

В своем выступлении перед социальными работниками глава региона отметил, что социальные учреждения Башкирии играют неоценимую роль в поддержке ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов.

- Уважаемые друзья! Особо отмечу слаженную работу социальных учреждений по оказанию помощи семьям участников специальной военной операции. Специалисты центров «Семья» перешли на особый режим работы. Внедрили онлайн-запись на прием к юристу, психологу. Более 4 тысяч семей участников специальной военной операции уже получили поддержку. К этой важной работе приступили также социальные координаторы филиала Государственного фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества», - подчеркнул Хабиров.

ОТПРАВКА ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ПОЛКА

В начале июня из Уфы на боевое слаживание отправились бойцы недавно сформированного добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан». Военнослужащие будут проходить подготовку на территории воинской части в Самарской области.

Добровольческий полк «Башкортостан» проводили на боевое слаживание с Советской площади в Уфе. Фото: пресс-служба главы РБ

Созданный по инициативе ветеранов боевых действий добровольческий полк отправился на боевое слаживание 1 июня 2023 года, провожали его с Советской площади в Уфе. Провожал бойцов глава Башкирии Радий Хабиров. А чуть позже руководитель региона прибыл в воинскую часть, где бойцы «Башкортостана» будут готовиться к участию в специальной военной операции.

Выступая перед бойцами, Хабиров отметил, республика сделает все возможное для поддержки членов их семей.

- Мы приехали к вам большой командой. Главная задача – создать хорошие условия, чтобы вы успешно прошли подготовку и были готовы к выполнению боевых задач. Сегодня в Уфе также начал работу филиал государственного фонда поддержки ветеранов СВО и их семей «Защитники Отечества». Это ещё один пункт в широком перечне мер поддержки, которые оказывают вашим родным и близким. Они будут под нашей опекой и заботой, - заявил глава Башкирии.

В состав добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан» вошли артиллерийская батарея имени Алексея Сухорукова, медицинская рота имени Ахмета Давлетова и рота управления. Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, вместе с врачами и санитарами в зону проведения специальной военной операции отправятся шесть единиц автотехники, в том числе и стоматологический передвижной пункт.