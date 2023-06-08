Из «Уфы» ушли и гендиректор, и главный тренер

Шамиль Газизов был олицетворением клуба, теперь его место займут другие люди. Фото: ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» бесславно завершил сезон в Первой лиге, рухнув во Вторую. В это же время принципиальный соперник с соседнего Татарстана – казанский «Рубин» – за год после вылета из элиты достаточно спокойно выиграл чемпионат и теперь снова будет играть в Премьер-лиге.

Главная мысль, которая сейчас преследует башкирских болельщиков: «Что же пошло не так?». Ответ на это банален – с того самого момента, когда год назад «Уфа» вылетела от «Оренбурга» в стыковых матчах, абсолютно все шло не так. Это и финансирование, и неразбериха в спортивной составляющей, и в психологии. Башкирский клуб был заточен под то, чтобы выступать в Премьер-лиге. Именно участие в высшем дивизионе позволяло жить, поддерживая достаточно скудное финансирование продажей ведущих футболистов.

ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕДШЕГО

После проигрыша в последнем туре краснодарской «Кубани» за всех пришлось отдуваться главному тренеру Арслану Халимбекову. Общался с журналистами долго, понимая, что это его последний разговор в качестве сотрудника уфимского клуба.

– Мы все видим и понимаем, где мы оказались. Есть ряд объяснений. С нашей стороны, мы не смогли создать ту команду. При всех моментах, сколько бы не говорили, играли хорошо или не играли, нет результата. А результата действительно нет. Мы не можем забить и очень легко пропускаем. Это не сегодня произошло. Это у нас тянется по всему сезону. Легко пропускаем мы голы: последняя минута «Волга», последние 5 минут с Тулой. Все эти проблемы мы не смогли решить по ходу сезона.

Судя по словам Халимбекова, общая атмосфера в команде была очень далека от идеала.

– Когда только принял команду, в индивидуальных беседах с игроками чувствовал, что не было порыва, мол – «Мы команда!». Приходилось лепить команду в раздевалке. Многие ребята прямо мне говорили – «Мы хотим уйти, отпустите нас». Отчего это могло идти? Сказался результат предыдущего года. Потом ставилась задача. Стартовали неважно, потом те же проблемы финансирования. Они были, они есть и на сегодняшний момент. Обстановка эмоциональная и микроклимат в команде был нарушен, - говорит тренер.

К слову, о проблемах с финансированием стало известно еще в бытность участия в Премьер-лиге. После вылета все это усугубилось. В последние месяцы в СМИ активно распространялась информация, что «Уфа» вынуждена даже продать свой клубный автобус.

Уже 6 июня клуб объявил, что Халимбеков покинул пост главного тренера. Вместе с ним ушли и другие представители штаба.

КАПИТАН КОРАБЛЯ УШЕЛ ПОСЛЕДНИМ

У многих ФК «Уфа» ассоциируется с персоной генерального директора Шамиля Газизова. Именно в последние два года пытался активно решить финансовые вопросы, но в этом не преуспел.

- Я работал ради того, чтобы у наших болельщиков, у нашей республики был хороший, сильный футбольный клуб, - сказал на прощание Газизов. – Решение покинуть пост генерального директора пришло уже давно, это было принято еще несколько месяцев назад. Почему объявил об этом лишь по окончании сезона? Считаю, что капитан корабля должен уходить последним. Хотел это сделать красиво, верил, что мы выиграем последнюю игру и останемся в Первой лиге. Спасибо республике за то, что дали в свое время заниматься футбольным творчеством, и все свои навыки, умения, мечты, многое воплотить в реальность. Что-то получилось, что-то нет, но это уже вопрос времени.

Клуб действительно здорово пошумел в своей время и производил на всех позитивное впечатление. Жаль, что эта история оказалась не такой долгой, как хотелось бы. Теперь совершенно точно ожидаются серьезные преобразования. Команда уже к осени будет абсолютно новая. Хочется верить, что все будет хорошо, но пока будущее довольно туманно.