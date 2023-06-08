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Общество8 июня 2023 11:52

Как будут праздновать День города в Уфе и как будет ходить транспорт

Праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках башкирской столицы
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Основной площадкой празднования Дня города Уфы по традиции станет площадь Ленина на «Горсовете»

Основной площадкой празднования Дня города Уфы по традиции станет площадь Ленина на «Горсовете»

12 июня 2023 года в Уфе отметят не только День России, но и День города. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках, а завершится торжественная часть традиционным салютом на площади Ленина на остановке «Горсовет».

КУДА ПОЙТИ НА ДЕНЬ ГОРОДА

Городские власти отмечают, что в этом году праздничные мероприятия по случаю Дня города и Дня России пройдут во всей районах города. С 14:00 до 18:00 в парках и на главных площадях Уфы устроят концерты, где выступят местные творческие коллективы.

Масштабное событие ожидается на Набережной реки Белая. Здесь с 10:00 и до 14:00 в районе причала также будет организована праздничная программа, которая завершится парадом водных судов. По реке пройдут катера, лодки, байдарки, каяки, сапы и катамараны. Уфимцев ждет фестиваль спорта с показательными выступлениями, турнирами и всевозможными мастер-классами.

В историческом центре Уфы, на участках улиц Чернышевского и Ленина с 11:00 до 17:00 пройдет фестиваль «Уфа, гуляем!». Организаторы обещают несколько зон активности с ярмарками ремесленников, «культурным Арбатом», презентациями об истории города.

Жителей и гостей Уфы приглашают в «Арт-квадрат», где пройдет творческий праздник. Подробности этого мероприятия организаторы держат в секрете, обещая интересный сюрприз любителям искусства. Начало в 14:00.

На площади перед ГКЗ «Башкортостан» на улице Ленина пройдет концерт для студентов «Уфа – студенческая». Начало в 11:00, окончание в 17:00.

12 июня в Уфе пройдет Чемпионат по борьбе курэш на Кубок Администрации города. Стартуют соревнования в 10:00, завершится спортивный праздник в 15:00.

А уже в 16:00 на площади перед Русским драмтеатром начнется концерт «Уфа – любимый город». Ожидается выступление звезд республиканской эстрады.

Еще одна площадка празднования Дня города Уфы будет в парке Кашкадан в Сипайлово. Уфимская мэрия приглашает горожан и гостей столицы на фестиваль «Свет воды», который будет проходить у озера с 12:00 и до 22:00.

Праздничные мероприятия пройдут, в том числе в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау». Там состоится всероссийский фестиваль «Блогеры России», начало в 12:00.

12 июня в Уфе состоится открытие парка «Нефтехимиков» после первого этапа реконструкции. Там также будет праздничная развлекательная программа. Завершатся торжества традиционным салютом на площади Ленина на остановке «Горсовет». Начало фейерверка в 23:00.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ТРАНСПОРТ

В связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города, в Уфе будут перекрыты полностью или частично некоторые улицы и изменится схема движения общественного транспорта. Некоторые изменения начнут действовать еще с 11 июня.

Во время подготовки и проведения фестиваля «Уфа, гуляем!» с утра 11 июня до полуночи 13 июня ограничат проезд по улицам Ленина (между Коммунистической и Кирова) и Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима). Для их объезда автобусы будут использовать улицы Карла Маркса и Цюрупы. Изменения коснутся маршрутов №3, 13, 22, 22а, 30, 39, 57, 57а, 75, 211, 227, 228, 252, 257к, 266.

Проспект Октября на участке между Северным и Южным проездами будет закрыт 12 июня с 20:00 до 23:00. Для объезда этого отрезка общественный транспорт пустят через улицу Российскую. Это коснется следующих маршрутов: №51, 51а, 69, 74, 110, 211, 225, 226, 228, 244, 249, 258, 270, 277.

12 июня общественный транспорт в Уфе будет ходить по расписанию выходного дня.

После праздничного фейерверка, который начнется в 23:00, жителей и гостей Уфы развезут по домам специально выделенные для этого автобусы и троллейбусы. Они повезут пассажиров во все части города. На «Госцирке» пассажиров будут ждать трамваи, которые повезут горожан в южную часть города.

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