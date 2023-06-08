Как будут праздновать День города в Уфе и как будет ходить транспорт

Основной площадкой празднования Дня города Уфы по традиции станет площадь Ленина на «Горсовете»

12 июня 2023 года в Уфе отметят не только День России, но и День города. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках, а завершится торжественная часть традиционным салютом на площади Ленина на остановке «Горсовет».

КУДА ПОЙТИ НА ДЕНЬ ГОРОДА

Городские власти отмечают, что в этом году праздничные мероприятия по случаю Дня города и Дня России пройдут во всей районах города. С 14:00 до 18:00 в парках и на главных площадях Уфы устроят концерты, где выступят местные творческие коллективы.

Масштабное событие ожидается на Набережной реки Белая. Здесь с 10:00 и до 14:00 в районе причала также будет организована праздничная программа, которая завершится парадом водных судов. По реке пройдут катера, лодки, байдарки, каяки, сапы и катамараны. Уфимцев ждет фестиваль спорта с показательными выступлениями, турнирами и всевозможными мастер-классами.

В историческом центре Уфы, на участках улиц Чернышевского и Ленина с 11:00 до 17:00 пройдет фестиваль «Уфа, гуляем!». Организаторы обещают несколько зон активности с ярмарками ремесленников, «культурным Арбатом», презентациями об истории города.

Жителей и гостей Уфы приглашают в «Арт-квадрат», где пройдет творческий праздник. Подробности этого мероприятия организаторы держат в секрете, обещая интересный сюрприз любителям искусства. Начало в 14:00.

На площади перед ГКЗ «Башкортостан» на улице Ленина пройдет концерт для студентов «Уфа – студенческая». Начало в 11:00, окончание в 17:00.

12 июня в Уфе пройдет Чемпионат по борьбе курэш на Кубок Администрации города. Стартуют соревнования в 10:00, завершится спортивный праздник в 15:00.

А уже в 16:00 на площади перед Русским драмтеатром начнется концерт «Уфа – любимый город». Ожидается выступление звезд республиканской эстрады.

Еще одна площадка празднования Дня города Уфы будет в парке Кашкадан в Сипайлово. Уфимская мэрия приглашает горожан и гостей столицы на фестиваль «Свет воды», который будет проходить у озера с 12:00 и до 22:00.

Праздничные мероприятия пройдут, в том числе в амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау». Там состоится всероссийский фестиваль «Блогеры России», начало в 12:00.

12 июня в Уфе состоится открытие парка «Нефтехимиков» после первого этапа реконструкции. Там также будет праздничная развлекательная программа. Завершатся торжества традиционным салютом на площади Ленина на остановке «Горсовет». Начало фейерверка в 23:00.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ТРАНСПОРТ

В связи с праздничными мероприятиями в честь Дня города, в Уфе будут перекрыты полностью или частично некоторые улицы и изменится схема движения общественного транспорта. Некоторые изменения начнут действовать еще с 11 июня.

Во время подготовки и проведения фестиваля «Уфа, гуляем!» с утра 11 июня до полуночи 13 июня ограничат проезд по улицам Ленина (между Коммунистической и Кирова) и Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима). Для их объезда автобусы будут использовать улицы Карла Маркса и Цюрупы. Изменения коснутся маршрутов №3, 13, 22, 22а, 30, 39, 57, 57а, 75, 211, 227, 228, 252, 257к, 266.

Проспект Октября на участке между Северным и Южным проездами будет закрыт 12 июня с 20:00 до 23:00. Для объезда этого отрезка общественный транспорт пустят через улицу Российскую. Это коснется следующих маршрутов: №51, 51а, 69, 74, 110, 211, 225, 226, 228, 244, 249, 258, 270, 277.

12 июня общественный транспорт в Уфе будет ходить по расписанию выходного дня.

После праздничного фейерверка, который начнется в 23:00, жителей и гостей Уфы развезут по домам специально выделенные для этого автобусы и троллейбусы. Они повезут пассажиров во все части города. На «Госцирке» пассажиров будут ждать трамваи, которые повезут горожан в южную часть города.