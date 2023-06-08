Дополнительная гарантия качества топлива:«Башнефть» внедрила цифровой контроль бензовозов

«Башнефть» внедрила отечественную разработку, позволяющую усилить контроль качества топлива на всех этапах доставки. Фото: Булат Гайнетдинов

АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») внедрила отечественную разработку, позволяющую усилить контроль качества топлива на всех этапах доставки от нефтебазы до бензобака потребителя. Для этого специалисты установили на бензовозы автоматизированные комплексы, полностью исключающие возможность порчи, подмены или хищения нефтепродукта.

О том, как работает система контроля качества топлива в «Башнефти», в материале «Комсомолки».

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Контроль качества топлива производится на всех этапах его транспортировки. Мы побывали на Уфимской нефтебазе, откуда в дальнейшем бензин и дизельное топливо доставляются на АЗС. Примечательно, что на саму базу бензин и дизельное топливо доставляется по трубопроводу напрямую с предприятий нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». Такой способ транспортировки позволяет исключить любое стороннее влияние на нефтепродукт.

Перед наливом в бензовозы каждая партия нефтепродуктов проходит контроль качества в лаборатории. Что же там изучают и что происходит перед отправкой топлива на заправки, в беседе с «КП-Уфа» рассказала руководитель сектора качества ООО «Башнефть-Розница» Елена Хисамова.

- В лаборатории мы проводим контроль качества нефтепродуктов, которые поступают к нам на нефтебазу с наших нефтеперерабатывающих заводов. Входной контроль у нас осуществляется на всех этапах: при приеме, хранении и отпуске. Например, бензины мы проверяем на основные эксплуатационные характеристики – фракционный состав и октановое число, - рассказывает Елена Хисамова.

В «Башнефти» есть также мобильные лаборатории, которые проверяют качество топлив на АЗС

Контроль качества топлива в «Башнефть-Рознице» осуществляется в нескольких лабораториях.

- Под моим началом трудятся сотрудники в региональном отделении «Башкирия», на нефтебазах в Туймазах и Салавате, где недавно построили новую лабораторию по контролю качества. Также в нашем распоряжении две мобильные лаборатории, - рассказывает Елена Хисамова.

КОНТРОЛЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Каким же образом контролируется топливо при его доставке от нефтебазы до резервуаров на АЗС? С прошлого года «Башнефть-Розница» начала внедрение электронной пломбировки бензовозов, оснастив их специальными аппаратными комплексами. О том, как они работают, в беседе с «КП-Уфа» рассказал и.о. главного инженера ООО «Башнефть-Розница» Александр Литвинов.

- В 2022 году «Башнефть-Розница» начала реализацию проекта по электронной пломбировке бензовозов. Данный программный аппаратный комплекс отечественного производства позволяет гарантировать сохранность качества топлива на всем пути от нефтебазы до АЗС. Он состоит из датчиков, которые устанавливаются непосредственно на бензовоз, и контроллера, который мониторит работу системы. В диспетчерском центре находится система, которая в режиме онлайн отображает состояние бензовоза, - рассказывает Александр Литвинов.

Система гарантированной доставки топлива позволяет сохранить качество нефтепродукта при перевозке. Фото: Булат Гайнетдинов

С помощью установленных на бензовозах датчиков оператор диспетчерского центра видит, когда клапана закрыты, а когда открыты, в реальном времени отслеживает состояние цистерны. Таким образом, система гарантированной доставки топлива позволяет сохранить качество нефтепродукта при перевозке: попадание осадков или посторонних предметов в цистерну бензовоза полностью исключено.

Непосредственно на АЗС качество топлива также тщательно проверяет принимающий оператор. Ранее этот процесс занимал больше времени, так как нужно было снимать пробы с каждого бензовоза.

- Преимущества системы гарантированной доставки заключается в том, что теперь нет необходимости подниматься на автоцистерну для проведения замеров и сбора проб для контроля качества. А это существенно сокращает время приема нефтепродукта, - отмечает управляющая АЗС №02-11 «Башнефти» Камилла Каримгулова.

Возможно, на АЗС вы встречали водителей с октанометрами, проводящими экспресс-оценку бензина на качество. Чтобы быть уверенным в качестве топлива, использовать экспресс приборы недостаточно, рассказывает начальник мобильной лаборатории и контроля качества нефтепродуктов Юлия Картмазова:

– Они не могут показать достоверную информацию, экспресс приборы только предсказывают результат. Для получения объективного результата необходимо отобранную пробу нефтепродукта отправить в стационарную лабораторию для проведения анализа арбитражным методом на одноцилиндровом двигателе.

В целом, топливо производства НПЗ «Башнефти» не нуждается в дополнительных испытаниях. Система контроля качества компании гарантирует качество реализуемого топлива и исключает любые изменения эксплуатационных характеристик нефтепродуктов.