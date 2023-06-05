Роспотребнадзор выясняет, продают ли в Башкирии смертельный сидр, от которого погибли уже 10 человек

Сотрудники ведомства выясняют, есть ли в республике суррогатный алкоголь, привезенный из Самарской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии проведут проверки в магазинах на наличие напитка «Мистер сидр», которым отравились уже 22 человека. 10 из них скончались.

Мистер сидр в Башкирии

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, сообщений об отравлении напитком «Мистер сидр» от жителей Башкирии не поступало. На данный момент в ведомстве выясняют, есть ли этот алкогольный напиток на прилавках магазинов республики.

- Специалисты Роспотребнадзора выйдут на проверки без взаимодействия с целью выявить наличие продукции данного производителя в магазинах, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне стало известно, что напиток с этикеткой «Мистер сидр», произведенный в Самарской области, послужил причиной гибели уже 10 человек. Восемь человек скончались от отравления в Дмитровграде Ульяновской области и еще двое в Самарской области. Все они употребляли сидр от одного и того же производителя.

В Роспотребнадзоре по Ульяновской области сообщают, что всего с признаками отравления к врачам обратились 14 жителей региона. Восемь из них скончались. На данный момент руководителя предприятия, где разливали этот напиток, задержали. На заводе проходят следственные действия, Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья.

В то же время губернатор Ульяновской области Александр Русских попросил жителей региона воздержаться от употребления сидра.