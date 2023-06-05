Сын остался без мамы: молодая женщина погибла в жуткой аварии на трассе в Башкирии

32-летняя Айгуль С. погибла моментально: шансов выжить у молодой мамы не было. Фото: МЧС по РБ

На днях в Учалинском районе Башкирии произошла страшная авария, в которой погибли два человека и пострадали еще трое, в том числе пятилетний ребенок. По данным экстренных служб, ДТП произошло неподалеку от деревни Казаккулово, на 20-м километре трассы «Учалы-Миасс».

Когда на место аварии прибыли сотрудники МЧС по Башкирии, выяснилось, что на трассе лоб в лоб столкнулись Kia Sportage и Hyundai Tucson. В результате ДТП погибла 32-летняя жительница республики Айгуль С. Она ехала в Kia на переднем пассажирском сиденье, за рулем находился ее супруг, а на заднем – их пятилетний сын. По словам очевидцев, при столкновении удар пришелся на место, где сидела молодая мама.

Супруга и сына Айгуль увезли в Белорецкую районную больницу, они получили различные травмы. По словам родных, мужчина попал в реанимацию с тяжелыми травмами, а мальчик отделался сильными ушибами.

В другом автомобиле, Hyundai Tucson, по данным ГИБДД по Башкирии, погибла 60-летняя пассажирка, а водителя доставили в больницу.

ЧТО ГОВОРЯТ ОЧЕВИДЦЫ

Первыми на месте аварии оказались проезжавшие мимо автомобилисты. Они и оказали помощь пострадавшим.

- За рулем мужчина сидел, муж его из машины вытащил, потом ребенка. Машина дымиться начала, об опасности даже не подумали, - рассказала местная жительница.

По словам очевидцев, смертельная авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей пошел на обгон, а впереди идущий не захотел уступить и прибавил скорости.

- На обгон пошел, а второй водитель не уступил и газ давил. Потом «встречка», - рассказывает женщина.

Родная сестра 32-летней Айгуль С. в своих соцсетях сообщила, что вчера, 4 июня, молодую маму похоронили.

- Сегодня день как в тумане, рассказываю о тебе сестренка и голову сжимает, руки трясет... Наверное, от боли и понимания, что тебя больше нет, - написала Дилара К. на своей странице.

Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники госавтоинспекции Башкирии.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Айгуль С.