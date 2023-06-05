Сын остался без мамы: молодая женщина погибла в жуткой аварии на трассе в Башкирии

32-летняя Айгуль С. погибла моментально: шансов выжить у молодой мамы не было. Фото: МЧС по РБ
На днях в Учалинском районе Башкирии произошла страшная авария, в которой погибли два человека и пострадали еще трое, в том числе пятилетний ребенок. По данным экстренных служб, ДТП произошло неподалеку от деревни Казаккулово, на 20-м километре трассы «Учалы-Миасс».
Когда на место аварии прибыли сотрудники МЧС по Башкирии, выяснилось, что на трассе лоб в лоб столкнулись Kia Sportage и Hyundai Tucson. В результате ДТП погибла 32-летняя жительница республики Айгуль С. Она ехала в Kia на переднем пассажирском сиденье, за рулем находился ее супруг, а на заднем – их пятилетний сын. По словам очевидцев, при столкновении удар пришелся на место, где сидела молодая мама.
Супруга и сына Айгуль увезли в Белорецкую районную больницу, они получили различные травмы. По словам родных, мужчина попал в реанимацию с тяжелыми травмами, а мальчик отделался сильными ушибами.
В другом автомобиле, Hyundai Tucson, по данным ГИБДД по Башкирии, погибла 60-летняя пассажирка, а водителя доставили в больницу.
ЧТО ГОВОРЯТ ОЧЕВИДЦЫ
Первыми на месте аварии оказались проезжавшие мимо автомобилисты. Они и оказали помощь пострадавшим.
- За рулем мужчина сидел, муж его из машины вытащил, потом ребенка. Машина дымиться начала, об опасности даже не подумали, - рассказала местная жительница.
По словам очевидцев, смертельная авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей пошел на обгон, а впереди идущий не захотел уступить и прибавил скорости.
- На обгон пошел, а второй водитель не уступил и газ давил. Потом «встречка», - рассказывает женщина.
Родная сестра 32-летней Айгуль С. в своих соцсетях сообщила, что вчера, 4 июня, молодую маму похоронили.
- Сегодня день как в тумане, рассказываю о тебе сестренка и голову сжимает, руки трясет... Наверное, от боли и понимания, что тебя больше нет, - написала Дилара К. на своей странице.
Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники госавтоинспекции Башкирии.
«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Айгуль С.