«Убили за бутылку водки»: в Башкирии живодеры повесили в лесу деревенского пса

В тот злополучный день собака сорвалась с привязи, пока хозяева были на работе. Фото: группа помощи животным "Мокрый нос"

В Башкирии живодеры расправились с собакой, повесив ее в лесу на дереве.

По словам зооволонтеров, таким бесчеловечным образом несчастного пса наказали за задушенного гусенка, который разгуливал по улицам без присмотра. Сейчас в деле разбирается полиция, а пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела, зоозащитники собираются дать максимальную огласку произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» зооволонтер группы помощи животным «Мокрый нос» Наталья Ямщикова, все произошло в деревне Тюляково Мелеузовского района. Еще зимой там появился бездомный пес: помесь хаски и дворяги, огромный и очень ласковый. Пса приютила неравнодушная девушка – лечила его, кормила, пыталась даже приучить к цепи и будке, но в конце мая, пока хозяева были на работе, пес сорвался с цепи и отправился гулять по улицам… Что происходило дальше – доподлинно никто сказать не может, но вечером к хозяйке пса заявилась соседка и потребовала деньги за удушенного гусенка.

- Во-первых, никто не видел, что именно этот пес расправился с гусенком. Те преспокойно расхаживали по всей деревне без какого-либо присмотра. Но даже если и это сделал пес – неужели это повод убивать с такой жесткостью животное? – недоумевает зоозащитница.

Уже на следующий день собаку поймали, затолкали в машину и увезли в лес, а через 3 дня пса обнаружили повешенным на суку. Судя по характеру повреждений, животное умерло не сразу и долго мучилось. Как рассказывают зоозащитники, хозяин убитого гусенка за бутылку водки нанял двух местных жителей, чтобы те помогли ему расправиться с псом.

- Мы добились, чтобы на место происшествия прибыли полицейские, которые внимательно все осмотрели и зафиксировали, забрали пса и веревку, на которой он был повешен, на экспертизу. Также на место выезжала общественный инспектор Росприроднадзора Татьяна Резниченко. – Сейчас мы ждем результатов проверки, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Это целиком и полностью спланированное и совершенное преступление, совершенное группой, по предварительному сговору и с особой жестокостью. Мы сделаем все возможное, чтобы абсолютно все участники этой шокирующей истории понесли заслуженное наказание!

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Летом прошлого года мы писали еще об одном случае жестокого обращения с животными в Стерлитамаке. Там на местном рынке пьяный грузчик отрезал щенку уши, объяснил, что «собака его, поэтому делает он с ней, что хочет». Ветеринары прооперировали животное, и щенок выжил. А вскоре Чапа нашел новую любящую семью, которая с радостью забрала его себе.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.