Заказчица убийства матери с ребенком из Башкирии может избежать тюрьмы

Таисия с дочкой на пару дней поехали в Пермь, чтобы навестить подругу. Фото: соцсети

В Прикамье завершилось расследование резонансного уголовного дела по факту убийства 45-летней жительницы Башкирии и ее пятилетней дочери. Вот только главная героиня этой истории и, по совместительству заказчица расправы, может избежать тюремного заключения. А ее подельнику, который и убил мать с дочкой, грозит внушительный срок. Подробности – читайте в нашем материале.

ПРИГЛАСИЛА ОТДОХНУТЬ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

Все началось с того, что 22 августа 2022 года в соцсетях появились сообщения о пропаже 45-летней жительницы Ишимбая Таисии Носовой и ее пятилетней дочери Насти. Родственники рассказали, что Таисия с дочкой поехала в Пермь, где проживала ее старинная подруга Майя. Однако в ночь на 18 августа, как утверждала сама пермячка, они с Таисией крупно повздорили, после чего та собрала вещи и с ребенком ушла в неизвестном направлении, отключив телефон.

Следователям Майя пыталась внушить, что подруга навела на нее порчу, вот она и решила ее убить Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

– Через полчаса я вышла на улицу, чтобы найти их, но никого не было. Больше ничего не знаю, - уверяла всех Майя К.

Родных Таисии такое объяснение не удовлетворило: по их словам, Таисия очень ответственно относилась к дочери, всегда держала связь с близкими, а тут она даже перестала заходить в соцсети. К поискам пропавших подключились волонтеры и полиция, а уже вечером 24 августа пришла страшная новость. Тела Таисии и Насти нашли закопанными в яме в лесу рядом с поселком Лысьва, примерно в 50 км от Перми. Даже без экспертизы было понятно: мать с ребенком убили. Вскоре следственный комитет озвучил и подробности: Таисию и ее дочь «заказала» та самая подруга из-за давней личной обиды, а осуществить расправу попросила своего знакомого.

УБИЛА ИЗ-ЗА РЕВНОСТИ?

Как оказалось, у 49-летней Майи К. давно зрел план расправы над «закадычной» подругой. Она специально арендовала домик в Краснокамском районе, привезла туда на своей машине Таисию с дочкой, мол, отдохнем, за жизнь поговорим… Туда же приехал и 40-летний знакомый Майи, которого та наняла для убийства за денежное вознаграждение. В ночь на 18 августа мужчина сначала зарезал ишимбайку, а потом хладнокровно задушил беспомощную пятилетнюю девочку, чтобы избавиться от свидетелей. Дальше убийцы вывезли тела в мешках в лес и закопали их в заранее подготовленной яме.

Тела убитых закопали в яме в лесу. Фото: СК по Пермскому краю

Что же стало причиной такой неприязни, которая толкнула женщину на убийство своей подруги и ее дочери? Сама Майя на допросе у следователей утверждала, что Таисия занималась колдовством.

- В 2013 году она начала заниматься черной магией и колдовством, навела на меня порчу и пыталась оттяпать квартиру. Другой возможности избавиться от нее, кроме как убить, у меня не было, - заявляла пермячка.

Однако позже выяснились более интересные подробности: много лет назад обе женщины отбывали наказание в одной колонии. Таисия – за грабеж в составе организованной группы с применением насилия, Майя – за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Там и познакомились, стали довольно тесно общаться. Однако после освобождения Таисия решила строить свою личную жизнь, позабыв о подруге Майе. Этого заказчица убийства ей простить так и не смогла.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ГРОЗИТ УБИЙЦАМ

Следователи провели кропотливую работу: допросили более 30 свидетелей, провели около 25 различных экспертиз, включая и судебно-психиатрическую для заказчицы убийства.

– По результатам этой экспертизы обвиняемая признана невменяемой и нуждающейся в применении принудительных мер медицинского характера. В связи с этим уголовное дело с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении указанных мер, - отметили в Следкоме по Пермскому краю.

Исполнителю убийства грозит до 20 лет строгача Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более того, как сообщают наши коллеги из «КП-Пермь», Майя все время нахождения в следственном изоляторе вела себя отстраненно и очень подавлено, а в какой-то момент и вовсе решила свести счеты с жизнью. Однако сокамерницы женщины, заподозрив неладное, обратились к сотрудникам изолятора, а те предотвратили задуманное.

Что касается исполнителя преступления, то ему предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, по найму и с целью скрыть другое преступление». Расследование по уголовному делу также завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Убийце грозит внушительный тюремный срок – вплоть до 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима.