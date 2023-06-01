Глава МВД России Колокольцев наградил уфимского школьника за задержание грабителя

17-летнему Матвею Вежнину почетную грамоту вручил глава МВД по РБ Александр Прядко. Фото: пресс-служба МВД по РБ

Накануне в Москве глава МВД России Владимир Колокольцев провел по видеосвязи церемонию награждения школьников, оказавших содействие сотрудникам полиции. Почетную грамоту получил 17-летний уфимец Матвей Вежнин. Летом прошлого года отважный парень задержал грабителя, отобравшего мобильный телефон у 50-летнего инвалида.

В один летний день Матвей, только окончивший 9-й класс уфимского Лицея №83, гулял с друзьями в районе универмага «Уфа». В какой-то момент он заметил, что подозрительный гражданин выхватил мобильный телефон из рук прохожего и убежал Как признался парень, он понял, что мужчине нужна помощь, и не раздумывая бросился в погоню за злоумышленником. Благодаря отличным физическим данным он поймал и скрутил грабителя.

- Я бросился за ним в погоню и где-то через 150 метров удалось догнать. Я его схватил и привел на место происшествия, где мы дождались полицейских. Как оказалось, он украл у другого человека телефон, в последствии выяснилось, что этот человек является инвалидом и телефон ему очень нужен. Героем я себя не считаю, мне кажется, что это была какая-то стандартная ситуация, в которой многие на моем месте поступили бы так же, - цитирует Матвея Вежнина пресс-служба МВД по Башкирии.

После того, как школьник задержал грабителя и дождался полицейских, злоумышленника доставили в отдел МВД, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Известно, что фигурант – 32-летний житель Уфимского района Башкирии.

О смелом поступке Матвей тогда не рассказал ни родственникам, ни одноклассникам. Мама и сестренка, а также школьные учителя и друзья узнали об этом, только когда парня показали по телевизору. В МВД по Башкирии решили поощрить молодого человека и рассказали эту историю журналистам. А недавно Матвея Вежнина наградил министр МВД России Владимир Колокольцев.

В преддверии Дня защиты детей Матвею вручил Почетную грамоту министр МВД по Башкирии Александр Прядко. По видеосвязи парня поздравил глава МВД России Владимир Колокольцев.

- Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении правонарушений. Мероприятие приурочено к Международному Дню защиты детей, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.