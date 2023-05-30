Тинькофф Мобайл начал работать в Башкортостане

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Первый в России мобильный оператор без отделений Тинькофф Мобайл пришел в Башкортостан: в мае он начал подключать абонентов к своей сети. Вместе со Ставропольским краем республика попала в число новых регионов, которые компания собирается охватить в ближайшее время. Тинькофф Мобайл будет работать в них на инфраструктуре МТС, партнерство с которым было заключено в конце прошлого года.

До этого мобильный оператор работал в 68 регионах России, предоставляя клиентам свои услуги в партнерстве с Теле2. Теперь Тинькофф Мобайл собирается прийти в другие регионы страны.

Виталий Бриедис, генеральный директор Тинькофф Мобайла:

“Основным преимуществом, отличающим нас от других игроков, является в первую очередь сфокусированность на безопасности, на защите от спама и мошенников, и мы защищаем буквально счета наших клиентов в банке от любого вида мошенничества, даже телефонного “развода”.

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Абонентам оператора доступны запись звонков, определитель номера, виртуальный номер, а также виртуальный помощник - телефонный секретарь Олег. Компания гарантирует максимально возможную на рынке защиту от мошенничества и спама, объединив в единую платформу безопасности защитные инструменты Тинькофф Банка и Тинькофф Мобайла.

Тинькофф Мобайл предоставляет услуги связи с 2017 года. Сегодня это самый активно развивающийся мобильный оператор России. Только в 2022 году число его абонентов выросло более чем в два раза. Тинькофф Мобайл предлагает клиентам инновационные технологии и услуги, благодаря которым мобильная связь становится более удобной и безопасной.

В прошлом году по результатам исследования ИИА TelecomDaily Тинькофф Мобайл был признан самым безопасным мобильным оператором России. Составляя рейтинг, аналитики изучили наиболее эффективные сервисы защиты абонентов от спама и мошеннических звонков. Кроме того, ранее Тинькофф Мобайл получил звание самого инновационного оператора России по версии ИИА TelecomDaily Тинькофф, а также победил в «Народном рейтинге операторов связи» портала «Банки.ру».