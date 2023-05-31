Первопроходцы переработки «тяжелой» нефти: к 85-летию Уфимского нефтеперерабатывающего завода

Так выглядит Электрообессоливающая установка ЭЛОУ-3, на которой высокосернистую нефть подготавливают к переработке. Фото: из архива ПАО АНК «Башнефть»

В этом году исполняется 85 лет со дня запуска Уфимского нефтеперерабатывающего завода (УНПЗ), ставшего одним из первых предприятий нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти» (входит в НК «Роснефть»). В честь юбилея знаменитого «старого завода», как с любовью называют его сами башкирские нефтяники, мы продолжаем рассказ о его трудовых буднях и достижениях.

На этот раз «Комсомолка» расскажет о том, как развивался и чем жил Уфимский Ордена Ленина нефтеперерабатывающий завод, начиная с первых послевоенных лет и до рубежа первых двух десятилетий 21 века. За этот период предприятие прошло несколько этапов модернизации, увеличивались его мощности, вводились новые установки, достигались максимальные по тем временам объемы переработки нефти.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Первый нефтеперерабатывающий завод в Уфе внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, а коллектив предприятия был отмечен самой престижной отраслевой наградой того времени – в 1948 году УНПЗ удостоен Ордена Ленина. В последующие годы именно «старый завод» послужил базой для создания нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Башнефти» в Уфе, состоящего сегодня из четырех предприятий.

В конце 1950-х годов УНПЗ стал первопроходцем в переработке высокосернистой нефти, добываемой в Башкирии на Арланском, Манчаровском и Чекмагушевском месторождениях. Многие технологии и инженерные решения, внедренные на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, были в дальнейшем использованы на других предприятиях отрасли по всей стране.

На фото: Установка гидроочистки дизельного топлива Л-24-5

Преодолеть сложности с перегонкой высокосернистой нефти башкирским нефтяникам помогла поэтапная реконструкция установок и строительство установки гидроочистки дизельного топлива. Подобные технические решения позволили увеличить объемы добычи и переработки башкирской нефти. Инженеры и рабочие УНПЗ решали проблему высокосернистого сырья фактически опытным путем. Их самоотверженный труд дал свои плоды – несмотря на трудности, «старый завод» досрочно выполнил семилетний план в 1965 году.

Чуть позже, в 1967 году Уфимский Ордена Ленина нефтеперерабатывающий завод получил на вечное хранение переходящее Красное знамя Совета министров СССР и ВЦСПС. Эту высокую награду присуждали предприятиям отрасли, признанным победителями социалистического соревнования.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

В позднесоветский период на УНПЗ постепенно проходила модернизация устаревшего оборудования, росли мощности и ставились новые рекорды по переработке нефти. В конце 1971 года на заводе была введена в эксплуатацию установка по производству водорода, проводилась коренная реконструкция установки КУ-2, благодаря чему предприятие увеличило мощность по переработке нефти.

В то время основным сырьем для Уфимского НПЗ была высокосернистая нефть, но высокая квалификация инженеров и рабочих, а также внедрение передовых технологий, позволили ставить один рекорд за другим.

Первая установка элементарной серы на УНПЗ, 1960-е годы

В 1970-е-1980-е годы «старый завод» был одним из самых передовых предприятий страны по переработке нефти с технологической и экономической точек зрения. В то время УНПЗ начал освоение производства новых сортов катализаторов, что позволило начать выпуск высокооктановых бензинов.

Ветеран УНПЗ Фаяз Гандалифович Хисаев в беседе с «Комсомолкой» рассказал, каким образом башкирские нефтяники решили проблему переработки сырья с высоким содержанием серы.

- Чтобы переработать эту нефть, на заводе стали применять различные деэмульгаторы и так называемые ЭЛОУ-блоки, где с помощью реагентов происходило обессоливание и дегидратация. В то время мы построили установку ЭЛОУАВТ-6, рассчитанную на 6 млн тонн нефти в год. Внедрение этих технологий позволило нам сделать цикл переработки башкирской нефти, в основном чекмагушевской и арланской, устойчивым. Ну и сберечь оборудование, конечно же: прежде чем отбирать нефть на перегонку ее очищали и АВТ (атмосферно-ваккумная трубчатка – Ред.) не так сильно изнашивалась, - вспоминает Фаяз Хисаев.

В дальнейшем, как отмечает ветеран Уфимского нефтеперерабатывающего завода, на предприятие стала поступать западносибирская нефть, где содержание серы было намного ниже. Но ввод в эксплуатацию установки по дегидратации и обессоливанию нефти по советской технологии, позволило башкирским нефтяникам опытным путем достичь невероятных результатов по глубокой переработке.

- С помощью газо-каталитического крекинга, мы на заводе из средне и высокосернистой нефти получали тот же керосин и дизельное топливо, - поясняет Фаяз Хисаев.

На фото: Водородная установка В-5 в 1972 году

НОВАЯ ЭПОХА

В 1990-е и 2000-е годы Уфимский нефтеперерабатывающий завод сталкивался с различными проблемами, в том числе и нехваткой сырья. Но благодаря грамотным действиям руководства, предприятию удалось найти новых поставщиков и провести реконструкцию установок.

Отдельно стоит отметить снижение нагрузки на окружающую среду, которой удалось добиться благодаря обновлению оборудования в довольно непростое время. В том числе, в середине 1990-х годов на УНПЗ освоили и внедрили безостаточную переработку газового конденсата.

С вхождением УНПЗ в состав уфимской группы заводов «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти»), на «старом заводе» началась новая технологическая эра. Во втором десятилетии 21 века на предприятии начался выпуск автомобильного топлива нового поколения – Евро-5.