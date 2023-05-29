Как в Уфе проходила первая международная книжная ярмарка «Китап-байрам»

За 3 дня книжную ярмарку посетили более 162 тысяч гостей Фото: Яна БАЗЕКИНА

В минувшие выходные в Уфе прошла первая международная книжная ярмарка «Китап-байрам». В мероприятии приняли участие книжные издательства, писатели и журналисты из 16 городов России и 6 стран, а также приглашенные звезды – артисты, музыканты. Всего, по данным регионального Минкульта, за 3 дня книжную ярмарку посетили более 162 тысяч гостей, и было продано более 52 тысяч экземпляров книг. Вспоминаем самые яркие моменты, которыми запомнился «Китап-байрам».

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ И ПРИГЛАШЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ

Первая международная книжная ярмарка «Китап-байрам» проходила с 26 по 28 мая в историческом центре Уфы. Для этого в городе на 3 дня перекрыли движение транспорта на участках улицы Пушкина (между Цюрупы и Ленина) и Советской (между Заки Валиди и Октябрьской революции). В итоге в районе Советской площади и прилегающих окрестностях развернулся настоящий книжный городок – с шатрами и павильонами, где продавались книги и устраивались различные мастер-классы, творческие конкурсы, детскими и юношескими зонами развлечений и творчества, большой сценой, где устраивали литературные чтения приглашенные звезды, а по вечерам на огромном экране показывали художественные фильмы, гастро-зоной и многочисленными арт-объектами, связанными с книжной тематикой.

Желающие могли сыграть в огромные шашки на асфальте Фото: Яна БАЗЕКИНА

В торжественной церемонии открытия книжной ярмарки принял участие председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский. В своей вступительной речи он отметил, что мозг человека нуждается в постоянной тренировке, и именно чтение подходит для этого лучше всего. Также Владимир Мединский выразил пожелание, чтобы подобное мероприятие стало традицией для Башкирии.

Каждый желающий мог сфотографироваться в специальных тематических фотозонах Фото: Яна БАЗЕКИНА

– Хочу пожелать, чтобы прекрасная земля башкирская, населенная отважными, гордыми, умными людьми, стала родиной постоянной прекрасной книжной ярмарки. Желаю, чтобы «Китап-байрам» проводился из года в год, и чтобы народ, населяющий эту землю, становился все спортивнее, умнее и мудрее, - напутствовал помощник Президента РФ.

Украшением ярмарки стали огромные макеты известных книг Фото: Яна БАЗЕКИНА

Также почетными гостями-спикерами, выступившими на «Китап-байрам», стали председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, председатель Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, заместитель председателя Союза писателей Белоруссии Елена Тельмах. Большой интерес у уфимцев и гостей города вызвали встречи в лекториях с писателями и знаменитыми журналистами - Татьяной Устиновой, Тимофеем Баженовым, Андреем Дроздовым, Михаилом Лабковским. Ну и, конечно, многие посетили книжную ярмарку, чтобы вживую послушать выступления с чтениями любимых артистов - Дмитрия Дюжева, Даниила Спиваковского, Дарьи Мороз, Веры Сотниковой, Анны Якуниной. Активное участие в чтениях принимали и башкирские писатели: Камиль Зиганшин, Марсель Салимов, Айгиз Баймухаметов, Лариса Абдуллина, Гульнура Якупова и другие.

Уфимцы с большим интересом случали литературные чтения приглашенных звезд Фото: Яна БАЗЕКИНА

– Всего в первой международной книжной ярмарке приняли участие 206 издательств. Врамках ярмарки были подписаны соглашения о сотрудничестве нашего Союза писателей и издательства «Китап» с коллегами из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Также были подведены итоги конкурса «Книга года на земле Урал-батыра», где выбирались лучшие произведения в 7 номинациях. Специальным призом от главы Башкирии была отмечена книга издательства «Беларусь» «Народное искусство Беларуси XVI-XXI веков», - перечислила в своем докладе министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

БУККРОССИНГ – В МАССЫ

Удивительно, но Уфа и впрямь оказалась читающей столицей. Для всех желающих прочесть новую книгу и поделиться своими любимыми произведениями на ярмарке «Китап-байрам» были организованы зоны буккроссинга. Для этой цели были использованы старые холодильники, которые выкрасили в яркие цвета и заполнили старыми книгами, предлагая гостям мероприятия обмениваться ими. К концу ярмарки почти все они были пусты.

Отдельно стоит отметить оригинальные задумки экспозиций Фото: Яна БАЗЕКИНА

Также в рамках благотворительных акций были собраны и переданы книги для детских домов, более 1 тысячи экземпляров было передано и уфимскому хоспису.

Особое раздолье на первой книжной международной ярмарке было для детей и подростков – тут для них организовали многочисленные мастер-классы, интересные творческие конкурсы, развернулись исследовательские лаборатории и модельные библиотеки. Для ребят постарше особый интерес вызывали экспозиции, организованные ведущими вузами республики. Старшеклассники с удовольствием знакомились с учебными направлениями и методическими пособиями, которые были представлены на экспозициях. Для любителей эффектных кадров тут были обустроены множество фотозон, а для желающие перекусить и познакомиться с кулинарными традициями разных народов была обустроена гастрономическая зона.

За 3 дня ярмарки было продано более 52 тысяч экземпляров книг Фото: Яна БАЗЕКИНА

ВОЗВРАЩЕНИЕ В УФУ «ЗОЛОТОЙ» КОПИИ КОРАНА ОСМАНА

Одним из самых важных событий первой международной книжной ярмарки стало возвращение в Уфу уникальной книги – единственной «золотой» копии Корана Османа. Это одна из самых древних сохранившихся рукописей главной книги всех мусульман. Оригинал рукописи хранится в Ташкенте, а вот ее факсимильная копия, выпущенная в начале 20 века весьма ограниченным тиражом, через 100 лет снова вернулась в Уфу и сейчас передана на хранение в национальный музей Башкирии.

Гости ярмарки могли ознакомиться с биографиями выдающихся башкирских писателей Фото: Яна БАЗЕКИНА

В торжественной церемонии закрытия «Китап-байрама» Радий Хабиров отметил успех мероприятия и пообещал, что он станет традиционным для нашей республики.

– Для нас очень важно, чтобы наши дети читали, и поэтому мы приняли решение, что форум будет ежегодным. Поэтому приглашаю вас в последние дни мая в следующем году на этот праздник. Он будет еще больше, еще ярче. Именно такие праздники, которые говорят о светлом, добром, в непростые для нашей страны дни, очень нам нужны. Мы будем двигаться вперед, созидать, любить, растить и воспитывать детей, - подчеркнул Радий Хабиров.