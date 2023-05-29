Объединяя усилия

В восьмом корпусе УГНТУ (уфимцы хорошо знают его как ДК имени Орджоникидзе) с самого утра оживленно. Яркие баннеры на входе словно подсказывают: зайди, не пожалеешь! Внутри – десятки студентов, стенды с эмблемами, гул голосов. Парни и девушки ходят от стенда к стенду, изучают информационные брошюры и буклеты, задают вопросы специалистам кадровых служб доброго десятка предприятий… Сегодня здесь проходит День ПАО «Транснефть» – и на ярмарке вакансий предлагаются самые разные варианты трудоустройства в крупнейшей в мире трубопроводной компании.

Ярмарка вакансий в УГНТУ Фото Р. Гизатуллин

Вариантов много. Отдай резюме, или заполни его тут же, на стенде – и если ты обладаешь нужными знаниями, то в скором времени сможешь стать частью огромного (более 100 тысяч человек!) коллектива «Транснефти». Что влечет тебя больше? Возможность работать на нефтепроводе в башкирских степях или сибирской тайге? Встречать огромные морские танкеры? Проектировать в цифровой среде новые нефтеперекачивающие станции? Или своими руками создавать мощнейшие насосы и электродвигатели? Работа в «Транснефти» предоставляет широчайший спектр вариантов: почти любой уголок России, почти любая специальность. Не бойся принять решение – и дальше все будет зависеть от твоей энергии, настойчивости, готовности и желания учиться и работать.

Многие из студентов и выпускников если еще и не сделали этот шаг, то готовятся к нему. Участвуют в научно-технических конференциях «Транснефти». Проходят практику в дочерних обществах компании – например, в «Транснефть – Урал». Занимаются в лабораториях, создать и оснастить которые помогли нефтепроводчики. Готовятся защищать дипломную работу по вопросу, который актуален для отрасли – например, как выбрать оптимальный вариант ремонта магистрального трубопровода. Такая «тонкая настройка» подготовки будущих специалистов дает отличный результат: молодежь, которая приходит на предприятия компании, быстро адаптируется на производстве и вливается в коллектив, начинает расти и как профессионал, и по карьерной лестнице. И пусть карьерный рост не для всех является целью – но сам по себе он хороший показатель успеха кадровой политики. Обо всем этом студентам тоже напоминали во время Дня «Транснефти».

В одной из лабораторий, оснащенных при поддержке Транснефти Фото А. Салимов

А параллельно деятели отраслевой науки и представители компании оценивали результаты взаимодействия и строили планы по его расширению. Компания ведет масштабную работу по модернизации производственных мощностей, и отрасли нужна перспективная, энергичная, хорошо образованная молодежь. УГНТУ как раз и является одним из крупных центров подготовки кадров для системы трубопроводного транспорта – его выпускники работают во всех предприятиях «Транснефти», а кое-где составляют костяк профессионалов, например, в «Транснефть – Урал», в коллектив которого ежегодно вливается около 60 молодых специалистов.

– Сегодня мы создаем новые модели взаимодействия с предприятием и предлагаем их масштабирование в рамках всех территориальных обществ компании «Транснефть», а также всех вузов-партнеров компании «Транснефть» по Российской Федерации. Научно-исследовательская повестка, которая стоит перед компанией, она действительно уникальная. И мы можем взаимодействовать с компанией не только в том, что касается транспорта ресурсов, но и в смежных направлениях – беспилотная авиация, материаловедение, все, что касается «цифры». Сегодня мы обсуждали взаимодействие в области цифровизации, в области карбоновой тематики, и мне кажется, что это в ближайшее время станет дополнительными точками роста, – говорит Олег Баулин, ректор УГНТУ.

В целом же программа Дня ПАО «Транснефть» в УГНТУ получилась весьма насыщенной и разноплановой – как, впрочем, и сотрудничество компании и вуза. Пока студенты общались с работниками кадровых служб, представители «Транснефти» и университета побывали на выставке «Газ. Нефть. Технологии», осмотрели лабораторно-испытательную базу Научно-технического центра ООО «НИИ Транснефть» и лаборатории УГНТУ, приняли участие в выездном заседании межвузовского научно-технического совета по трубопроводному транспорту… Главный вывод из всего увиденного был очевиден для всех: сотрудничество «Транснефти» и УГНТУ дает отличный результат. А значит, оно будет продолжаться и расширяться.