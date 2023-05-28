Гонка для профессионалов и массовый старт на 25 тысяч человек: как в Уфе прошел «День 1000 велосипедистов»

Велосипедисты стартовали на Горсовете и финишировали на Телецентре. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня, 28 мая, в Уфе состоялся 12-й городской спортивный фестиваль «День 1000 велосипедистов». По данным уфимской мэрии в массовом заезде приняли участие более 25 тысяч человек.

Традиционный спортивный праздник собрал в Уфе как любителей, так и профессиональных спортсменов. В 8 часов утра состоялась велогонка на 15 километров. В соревнованиях участвовали велогонщики и простые любители двухколесного транспорта. Трассой для определения лучшего послужила дорога на проспекте Октября.

На фото: победители и призеры велогонки на 15 км. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

По итогам гонки на 15 километров победу среди женщин одержала Ольга Кондратенко, а среди мужчин лучшим стал Данил Конотоп. После завершения соревновательной части на Горсовете состоялся массовый старт. Маршрут велопробега прошел от площади имени Ленина до площади Салавата Юлаева около Телецентра.

В массовом велопробеге приняли участие более 25 тысяч человек разных возрастов. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

В массовом старте «Дня 1000 велосипедистов» приняли участие чиновники республиканского правительства и сотрудники городской администрации. Велоколонну возглавил вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов.

«День 1000 велосипедистов» проходит в Уфе уже 12-й раз. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Чтобы участники велопробега смогли освежиться по пути движения, на одной из точек по ходу движения организаторы установили поливальные машины. А чуть дальше любителей двухколесного транспорта встречал симфонический оркестр. После финиша на Телецентре участников пригласили на фестиваль в этнопарке «Ватан», который будет проходить до 21:00.