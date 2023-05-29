Башкирские аграрии предупредили о гибели части посевов из-за сильных заморозков в начале мая

Сев яровых уже завершается Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, где обсуждался ход весенних полевых работ. В ходе своего доклада министр сельского хозяйства республики, вице-премьер Ильшат Фазрахманов уточнил, что в настоящий момент аграрии уже провели сев яровых культур на площади около 1,8 млн гектаров, что составляет более 88% от планового показателя. Большую часть площадей отдали под зерновые и зернобобовые культуры (более 1,2 тысяч гектаров), также в республике заканчивают посев сахарной свеклы и масличных культур – подсолнечника, рапса и других.

– Полностью провели весенние полевые работы хозяйства восьми районов. В настоящий момент аграрии приступили к химической прополке посевов и обработке растений против вредителей и болезней, - доложил глава сельхозведомства.

Также Ильшат Фазрахманов обратил внимание коллег на то, что в начале мая Башкирию накрыло сильными заморозками, из-за чего часть посаженных культур подмерзла и погибла. Больше всего пострадали посевы в Бакалинском, Илишевском, Шаранском и Чекмагушевском районах, поэтому на площади 91,5 тысяч гектаров их нужно будет пересевать заново. Поэтому было принято решение ввести режим ЧС регионального характера для работы со страховыми компаниями. Соответствующее поручение уже дал глава республики Радий Хабиров, который также поблагодарил сельчан за активную работу по весеннему севу.

ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС ЭКСПОРТА В КИТАЙ

Также перед аграриями Башкирии стоит важный вопрос, касающихся перспективных рынков сбыта для нового урожая и другой сельскохозяйственной продукции. Например, на прошлой неделе делегация из представителей АПК региона посетила китайский город Шанхай, где приняла участие в Международной выставке продуктов питания SIAL CHINA. Там вместе с зарубежными коллегами обсуждались договоренности о поставках сельхозпродукции в Китай. В частности, там очень заинтересованы в покупке зерновых культур, подсолнечного масла, льна и говядины.

– В целом мы открываем очень большой рынок, - подчеркнул Ильшат Фазрахманов.