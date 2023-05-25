Глава Башкирии ответил на провокацию министра обороны Украины патриотическим постом

Руководитель региона подробно ответил на вопрос оппонента и посоветовал послушать знаменитую песню «Шаймуратов-генерал». Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих социальных сетях ответ на вопрос министра обороны Украины Алексея Резникова, который накануне задал вопрос: «За что сражаются башкиры?».

Руководитель региона отметил, что во время службы в рядах Советской Армии (в 1982-1984 годах – Ред.) его сослуживцами было много парней из Украинской ССР, «простых, нормальных ребят».

Далее Радий Хабиров обратился к своему оппоненту, отвечая на его слова о том, для чего и почему жители Башкирии участвуют в специальной военной операции на Украине.

- Я – глава Башкортостана, я – башкир. Сегодня моя работа – развитие нашей республики, улучшение качества жизни людей и обеспечение роста экономики. Согласен с вами, Башкортостан – это действительно сильный регион. Несмотря на санкции ваших истинных хозяев, мы, как и вся страна, развиваемся и двигаемся вперед.

Парадокс заключается в том, что в 21-м веке моей стране и моему народу вновь приходится, как и в Великую Отечественную войну, бороться с фашизмом. И моя задача как главы региона – сделать все возможное, чтобы воины-башкиры могли эффективно выполнять свой долг и уничтожать врагов нашей страны, - подчеркнул Радий Хабиров.

Также глава Башкирии отметил, что ему искренне жаль украинских парней и мужчин, «которые погибли и будут погибать на этой бойне, на которую их обрекли те, кто преступно захватил власть в Киеве, предал свой народ, идеалы предков и присягнул нацизму».

В ответ на слова министра обороны Украины о генерале Шаймуратове, Радий Хабиров разъяснил оппоненту кем был этот человек, какова была его роль в прошлом и кем его считают на Родине.

- Вы вспоминаете генерала Шаймуратова. Это – национальный герой Башкортостана и всей России. И погиб он в 1943 году, освобождая Донбасс от фашизма. И кто бы мог подумать, что через 80 лет потомкам генерала Шаймуратова придется делать то же самое, что и нашим отцам и дедам – защищать наши ценности и спасать мирных жителей, - пишет глава Башкирии.

Отвечая на выпад в адрес башкирских добровольческих батальонов Радий Хабиров подчеркнул, что помимо батальона имени Минигали Шаймуратова бок о бок сражаются и другие добровольческие формирования.

- Рядом с ним уже стали в строй батальоны Салавата Юлаева, Александра Доставалова, Даяна Мурзина. Этот строй не редеет и продолжает расти, - подчеркнул Хабиров.

В завершении глава Башкирии в ответ на слова министра обороны Украины привел деталь, которую, по его словам, не смогут понять ни он сам, ни «те, кто подталкивает ваших парней к неминуемой гибели».

- На передовой ребят из Башкортостана называют башкирами, хотя среди них – представители всех народов, живущих в нашей стране. А все мы вместе – большая многонациональная Россия, россияне. Самое печальное, что пока сам украинский народ не вынесет вас из политического бытия в неизвестность, осознав преступность и бесперспективность пути, который ему навязали, ваши ребята будут продолжать бессмысленно гибнуть, - подытожил Радий Хабиров.

Чтобы понять причины участия уроженцев Башкирии в специальной военной операции, Хабиров предложил Алексею Резникову послушать башкирскую песню «Шаймуратов-генерал».

МНЕНИЕ

Ответ Радия Хабирова на провокацию прокомментировал войсковой священнослужитель Имам Хамза-хазрат. Он прямо сейчас находится в зоне проведения СВО, где оказывает духовную поддержку верующим уроженцам Башкирии из добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.

- На вопрос министра обороны Украины «За что воюют башкиры?» глава Башкирии Радий Хабиров дал исчерпывающий ответ. А нам остается поддержать эти истинные слова. Смею лишь немного дополнить. Воюют башкиры, опираясь на изречение пророка Мухаммада, в котором сказано: «Любовь к Родине – одна из частиц веры». Раз человек любит Родину, он и будет защищать ее, как это делают тысячи добровольцев из нашей республики. Я тоже как патриот шел добровольцем на СВО в качестве войскового священнослужителя для поддержки своих бойцов морально, психологически и духовно.

Если заглянуть далеко назад на историю России, то башкирские воины, защищая Отечество участвовали во всех войнах, которые велись против России. Они воевали и тогда, когда император Петр I гнал шведского короля Карла XII в битве под Полтавой. Участвовали башкиры и в Азовском походе против турков и при взятии крепости Измаила, и против польских интервентов (ляхов) и литовцев.

Башкиры выставляли 28 полков хорошо обученных по стрельбе из лука всадников, во времена Отечественной войны против Наполеона, которые наводили ужас врагу и получившие от них же имя «Северные амуры». Участвовали башкиры и во время Русско-японской войны 1905 года и в империалистической войне против Германии. Во времена гражданской войны и после революции одни из самых первых создали Республику Башкортостан в 1919 году. Тогда Украина еще являлась западной провинцией царской России.

Ну конечно же Великая Отечественная Война не обошла стороной и нашу республику. В Башкирии была создана 112-ая кавалерийская дивизия. Героизм этой легендарной дивизии по освобождению от фашизма не только Украины, но и всей Европу, знают все.

И вот спустя 80 лет потомки наших славных предков повторяют их героические поступки, освобождая многострадальный донбасский народ от геноцида преступного киевского гнета. Наших бойцов, не взирая на национальность, вероисповеданию, цвет лица и разрез глаз называют башкирами. Вот такие мы башкиры. А вы еще спрашиваете почему воюют Башкиры?

В настоящий момент простых украинцев искусственно натравливают на свой же братский славянский народ, при этом называя его москалями. И к ним вы сами причисляете русских, татар, башкир, чеченцев и весь многонациональный народ России. Но для всего мира мы россияне. И наш девиз: «Мы своих не бросаем». Победа будет за нами.