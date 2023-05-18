БСК организовала международную научно-практическую конференцию

В числе участников конференции представители крупных предприятий химической промышленности, с которыми Башкирская содовая компания взаимодействует в рамках кооперации, - ООО «Титановые инвестиции», Крымского содового завода, Стерлитамакского нефтехимического завода, АО «Синтез-Каучук», Березниковского содового завода, а также академической науки. Специалисты обсудили состояние отрасли, в свой докладах затронули наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием производственно-технологического потенциала в сегменте выпуска кальцинированной и пищевой соды, хлора и каустика, модернизации и экологии.

В программе конференции несколько секций по направлениям «Технология и процессы производства и переработки полимеров», «Перспективы хлорпотребляющие технологии», «Производство кальцинированной и пищевой соды, хлора, каустика и других неорганических продуктов», «Экология и утилизация отходов» и т.д. Организованы также школьная секция, открытые лекции и круглый стол на тему привлечения и подготовки кадров для химических предприятий.

БСК представила свой уникальный опыт профориентационной работы со школьниками, специальные программы сотрудничества с профильными колледжами и вузами, систему поддержки молодых профессионалов и развития их потенциала.

Башкирская содовая компания, как социально-ответственное предприятие, взяла на себя роль активного участника по созданию образовательно-производственных центров. В соответствии с федеральной программой «Профессионалитет», предусматривающей взаимодействие БСК и Стерлитамакского химико-технологического колледжа, компания будет способствовать укреплению материально-технической базы образовательного учреждения, содействовать в подготовке кадров по приоритетным направлениям.