«Башнефть» наращивает эффективность природоохранных программ

За последний год доля выбросов в атмосферу в целом по Башкирии сократилась на 4%

Вопросы охраны окружающей среды в промышленно развитых городах продолжают оставаться одними из самых актуальных в новостной повестке. Особенно с приходом весенних и летних жарких дней, когда зачастую наступают так называемые «Неблагоприятные метеорологические условия» (НМУ), когда на короткий срок образуются ряд факторов, способствующих накоплению веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

В первую очередь – это забота для крупных промышленных предприятий, которые, как правило, в глазах общественностивыглядят одними из главных факторов нагрузки на атмосферу. Если говорить конкретно про Башкирию, то суммарная доля региона в нагрузке на воздух от стационарных источников в 2022 году составила порядка 2,5%. По оценке экологов, с учетом высокой развитости промышленного сектора в регионе, цифра вполне адекватная. Тут важно отметить еще следующее – за последний год доля выбросов в атмосферу в республике сократилась на 4%, в то время как в целом по России снижение составило менее 0,5%.

Не малая заслуга в таких показателях приходится на одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны - «Башнефть», которое входит в группу компаний«Роснефти». Предприятие из года в год наращивает так называемые «зеленые» инвестиции и планомерно снижает нагрузку на окружающую среду. По итогам 2022 года нефтяная компания направила на реализацию природоохранных проектов 6,6 млрд рублей.

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ

В Уфе, где сосредоточен нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс «Башнефти», воздействие на атмосферный воздух в 2022 году удалось снизить на 6%. Если брать период 2020-2021 гг, то сокращение нагрузки на атмосферу составляло 8% и 10%, соответственно. Это одни из лучших показателей в стране, отмечают экологи. Как поясняют нефтяники, достигнуты они благодаря эффективной реализации ряда природоохранных проектов и программ модернизации производства. Следить зауровнем выбросов в Уфе помогает современная система контроля качества атмосферного воздуха, аккредитованная по международному стандарту.

Помимо крупного нефтеперерабатывающего комплекса, «Башнефть» - это еще и объекты добычи нефти по всей республике и в соседних регионах. Так, еще буквально несколько десятилетий назад попутный нефтяной газ (ПНГ), который неизменно сопровождает процесс добычи нефти, просто сжигался на факелах. Реализация целевой газовой программы «Башнефти» позволила практически весь объем ПНГ направлять «в дело». В рамках программы поэтапно обновляется инфраструктура объектов подготовки и сдачи газа. В итоге в Башкирии - основном регионе добычи нефти компании – уровень полезного использования попутного нефтяного газа в 2022 году достиг 96,15% при нормативе 95%.

На предприятиях в постоянном режиме обновляется инфраструктура и оборудование.

БЕЗОПАСНЫЕ ОТХОДЫ И ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВОДЫ

Как ни крути, нефтешламы всегда присутствуют на нефтяных производствах. Такие отходы требуют высокотехнологичных способов переработки. Экологические инвестиции «Башнефти» позволяют ежегодно значительно сокращать количество нефтешламов «исторического наследия» (накопленные еще в совесткое время – прим. редакции) и обеспечивать полную утилизацию вновь образовавшихся отходов в результате производственной деятельности. Утилизация производится на специализированных площадках с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. За период 2020 – 2022 гг. «Башнефть» переработала более 30% нефтяных отходов «исторического наследия». За три года утилизировано около 570 тысяч тонн нефтешламов.

За 3 года «Башнефть» переработала более 30% нефтяных отходов «исторического наследия»

Большое значение в производстве для нефтяников играет чистота водных ресурсов. На протяжении 5 лет в «Башнефти» успешно работает комплекс биологических очистных сооружений - один из ключевых природоохранных объектов региона. . По своим параметрам технологический комплекс не имеет аналогов в России и в странах Евразии. Он обеспечивает высочайший уровень очистки стоков и позволяет в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой воды в технологических процессах и снизить объемы забора воды из реки Белая. Инвестиции в реконструкцию современного комплекса очистных сооружений превысили 11 млрд рублей.

ВОСПОЛНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Значимое направление в комплексной природоохранной деятельности «Башнефти» – защита экосистем и биоразнообразия, восполнение природных ресурсов.

Например, в 2022 году «Башнефть» выпустила более 587 тыс. мальков рыб ценных пород в водоемы трех регионов присутствия - Башкортостана, Татарстана и Ханты-Мансийского автономного округа.

Водные объекты для выпуска молоди были подобраны не случайно, а исходя из оптимальных условий для размножения и восстановления численности популяции. По оценкам специалистов, искусственное зарыбление помогает сохранить экологический баланс водоемов, а выращенная рыба хорошо приживается в открытой воде.

В 2022 году «Башнефть» выпустила более 587 тыс. мальков рыб ценных пород

Большое внимание уделяется мероприятиям по восстановлению лесных насаждений, что способствует устойчивому развитию экосистем, сохранению биологического разнообразия и борьбе с изменением климата. Крупнейшим за последние 20 лет стало озеленение территорий, проведенное в 2021 году. Тогда нефтяники высадили более 3,6 млн саженцев хвойных пород на площади свыше 900 гектаров. Наиболее масштабное озеленение было проведено в Башкирии: в 17 районах республики нефтяники высадили 3,1 млн елей и сосен на площади 722 га. В 2022 и 2023годах эта масштабная работа продолжалась.

Активную работу компания ведет и по рекультивации земель, которая включает в себя полное восстановление плодородного слоя. За три года компания рекультивировала 30 га земли.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ОТХОДОВ

Еще одна актуальная экологическая проблема - скопление мусора и длительные сроки его разложения. Возможным экономически и экологически обоснованным способом решения данного вопроса является вторичная переработка металлолома, стекла, пластика, бумаги и других материалов. «Башнефть» не остается в стороне– в компании с 2018 года действует программа по вторичной переработке отходов.

Всего за пять лет было собрано около73 тыс. тонн металлолома, более 190 тонн бумаги и картона, 28 тонн стекла и свыше 4 тонн пластика. Все эти отходы запущены в цикл переработки – в качестве сырья для металлургической, стекольной и целлюлозной промышленности, получения товаров народного потребления из переработанного пластика.

Немаловажной составляющей внимательного отношения к окружающей среде в «Башнефти» является раздельный сбор бытового мусора. Проявить свою экологическую ответственность может каждый сотрудник компании. Одно из важных свидетельств эффективности проникновения экологической политики в корпоративную культуру компании – когда инициативы не спускаются исключительно «сверху», а исходят и от самих сотрудников. Подобных примеров у компании немало. Экоактивисты «Башнефти» постоянно организуют акции, очищают от мусора природные территории республики: береговые линии, горные и лесные массивы, - организуют сбор отработанных батареек и многие другие.

Часто экологические инициативы исходят от самих сотрудников.

КСТАТИ

Объем инвестиций «Башнефти» в природоохранные программы:

В 2020 году – 5,6 млрд руб.

В 2021 году – 6,5 млрд руб.

В 2022 году – более 6,6 млрд руб.