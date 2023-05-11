Чтобы дышать полной грудью: как в Уфе лечат болезни легких

На сегодняшний день заболевания органов дыхания, наряду с сердечно-сосудистыми болезнями, занимают ведущее место в структуре заболеваемости населения. В России заболевания легочной системы являются наиболее частой причиной нетрудоспособности и входят в пятерку лидеров заболеваний являющихся основной причиной смертности населения. Поговорим, какие чаще всего встречаются болезни дыхательной системы и как их лечат.

Пульмонологическое отделение городской клинической больницы № 21 в Уфе основано в 1983 году и предназначено для оказания специализированной медицинской помощи населению по профилю «пульмонология». В настоящий момент тут развернуто 45 коек. Более 30 лет руководил отделением заслуженный врач РФ и РБ профессор Фархутдинов Усман Раульевич. Он воспитал ни одно поколение врачей пульмонологов, которые успешно работают и за пределами нашей республики. Усман Фархутдинов заложил традиции ведения пациентов, работы пульмонологического отделения больницы, которые поддерживаются руководством и врачами и по сей день. Сюда привозят пациентов с различными заболеваниями легких и дыхательных путей не только из Уфы, но и других городов и районов Башкирии. Чаще всего это пневмония, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких и бронхоэктатическая болезнь, саркоидоз, а также редкие генетические заболевания. Также сюда привозят пациентов, чей диагноз требует уточнения для необходимого лечения.

Если говорить о диагностике, то в отделении широко используются такие современные методы как компьютерная томография, фибробронхоскопия, спирометрия и УЗИ плевральных полостей. Также в отделении проводится бактериологическое исследование бронхиального секрета с целью выявления патогенных возбудителей и их чувствительности к антибиотикам, и другие необходимые анализы и исследования.

– Все наши пациенты получают лечение строго по современным клиническим рекомендациям и стандартам. Например, у больных с хроническими заболеваниями органов дыхания активно используется кислородотерапия, ингаляции с помощью небулайзеров, а в случае необходимости – санация (очистка) бронхов от скопившейся слизи через небольшой прокол с помощью эндоскопа, – рассказывает заведующая отделением Эльмира Амирова. – Большинство пациентов получают физиотерапевтические методы лечения, также применяется плазмаферез.

Если диагноз пациента вызывает сомнения, или случай заболевания сложный и нетипичный, его могут дополнительно проконсультировать сотрудники кафедры пропедевтики внутренних болезней БГМУ, а при наличии показаний – и врачи других специальностей, таких как, фтизиатры, онкологи, торакальные хирурги, гематологи и другие специалисты.

В сложных ситуациях больного можно проконсультировать со специалистами ведущих республиканских медицинских учреждений - кардиологическим центром, противотуберкулезным диспансером, инфекционным госпиталем, онкологическим диспансером путем телемедицины.

Также ведущие врачи ГКБ № 21 оказывают телемедицинские консультации пациентам других медицинских организаций нашего города и республики. Все это помогает своевременно выявить заболевание, поставить верный диагноз, назначить необходимое лечение и предупредить опасные осложнения.

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу пульмонологического отделения. Пациенты, госпитализированные с перенесенным COVID-19, часто имели тяжелые обострения хронических заболеваний органов дыхания и других систем. Также ведется работа по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, переведенных из инфекционных госпиталей и направленных в плановом порядке из поликлиник города.

Реклама.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница №21 г. Уфа

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №21 г. Уфа

Лицензия № ЛО-02-02-003104 на осуществление медицинской деятельности. Выдана 21 января 2020 г. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан

Лицензия № Л041-01170-02/00553540 на осуществление медицинской деятельности. Выдана 28 декабря 2020 г. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.

Лицензия № ЛО-02-01-007650 на осуществление медицинской деятельности. Выдана 03 марта 2020 г. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.