Перед парадом Победы в Уфе солдат на глазах у всех сделал девушке предложение

Девушка приняла предложение бойца под всеобщие возгласы одобрения. Фото: скриншот видео

В Уфе перед началом парада Победы один из участников торжественного шествия сделал предложение своей девушке.

Трогательная сцена разыгралась ранним утром в Уфе, 9 мая 2023 года. Пока военнослужащие, кадеты и курсанты ждали приказа о начале парада Победы, один из бойцов сделал своей девушке предложение руки сердца. Прямо на месте построения парадных расчетов, на проспекте Октября. Происходящее сняли на камеру мобильного телефона очевидцы и выложили ролик в соцсети.

На кадрах видно, как молодой человек в форме морского пехотинца подходит к девушке, стоявшей на площади, достает кольцо и встает на колено. В этот момент можно услышать ободряющие возгласы собравшихся посмотреть парад уфимцев: «Красавчик!». Все происходящее с близкого расстояния на свой телефон снял еще один морской пехотинец в офицерской форме.

- Она сказала: «Да!», - радостно восклицает девушка, находившаяся за периметром построения.

Растрогавшись, девушка принимает предложение бойца, он надевает ей кольцо на палец и сцена завершается поцелуем. Военнослужащие и курсанты, находившиеся на площади, поддержали новую семейную пару троекратным «Ура!».

Напомним, парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел сегодня в Уфе, на проспекте Октября. В нем приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, кадеты и курсанты, военная техника и авиация.