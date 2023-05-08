Радий Хабиров в преддверии Дня Победы поехал на передовую в зоне СВО

Всего глава посетил три полка

Глава Башкирии Радий Хабиров в преддверии Дня Победа внезапно отправился с рабочим визитом на Донбасс. Поездка ранее не анонсировалась и стала сюрпризом как для жителей республики, так и самих солдат, которые в настоящий момент находятся на передовой в состоянии повышенной готовности в ожидании предполагаемого украинского контрнаступления.

У МОБИЛИЗОВАННЫХ РЕБЯТ ВСЕ ХОРОШО

Солдаты из Башкирии разбросаны практически по всей так называемой линии соприкосновения. Всего глава посетил три полка. В одном служат две тысячи ребят, в другом тоже две, и в третьем – 600 человек. Все они дислоцируются в разных местах – в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

- Мне было важно понять, как устроились, служат и воюют наши мобилизованные воины. Они по всему Донбассу. Но хорошо то, что большинство из них служат в одних подразделениях, поддерживая друг друга, – отметил Радий Хабиров. – В моем понимании, сейчас здесь, на Донбассе, – самые лучшие наши парни, они и есть цвет и будущее нашей страны. Гордимся ими и желаем возвращения домой живыми и невредимыми!

Хабиров посмотрел быт простых солдат.

Во время поездки глава региона встретился с бойцами башкирского батальона имени Салавата Юлаева, который входит в структуру Росгвардии. Отличившимся были вручены медали имени генерала Шаймуратова, которую учредили в этом году.

- Это боевая награда нашей республики – для тех, кто с риском для жизни защищает нашу страну, людей и общественный порядок. И конечно, первым эту награду я вручил нашим воинам – участникам СВО, - прокомментировал Хабиров.

Отличившимся были вручены медали генерала Шаймуратова

Отправился глава и к мобилизованным жителям Башкирии, спустился в окопы, посмотрел быт простых солдат. В ходе разговора практически все высказывались позитивно и говорили, что ни в какой помощи не нуждаются, и все у них в полном порядке.

- В этом современном поколении башкирских воинов проявляются качества, заложенные их предками: дисциплина, ответственность, бесстрашие. Очень дисциплинированно несут боевую вахту, мужественно ведут себя. Я передал, что республика гордится ими, - резюмировал Хабиров.

Но, безусловно, вся необходимая помощь из Башкирии продолжит доставляться на передовую. В ходе разговора с командирами подразделений был составлен необходимый перечень, рассмотрены пожелания по корректировке грузов. Все необходимое будет отправлено со следующими гуманитарными конвоями.

В ЛНР ПОЯВИТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БАШКИРИИ

Радий Хабиров по ходу поездки также встретился с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником и обсудил дальнейшее сотрудничество между нашими регионами. Сообщается, что после майских праздников в регион приедет большая группа башкирских строителей, которые продолжат работы по восстановлению домов и социальных объектов. Ожидается прибытие медиков.

Делегации Башкирии и ЛНР

Чтобы еще более активизировать взаимодействие между республиками, решено открыть в ЛНР официальное представительство Башкирии. Под это цели планируется восстановить какое-нибудь здание, которое удастся согласовать властям обеих сторон.

Заехал Хабиров и в город Петровское, где в городском сквере возложил цветы к памятнику погибшим воинам – участникам Великой Отечественной войны, а затем посетил обелиск в честь 11 погибших бойцов Башкирской кавалерийской дивизии на месте братского захоронения.

Обелиск в честь 11 погибших бойцов Башкирской кавалерийской дивизии в годы ВОВ

- Меня всегда поражало то, с какой благодарностью жители Донбасса хранят память о тех, кто защищал их землю в годы Великой Отечественной войны. Все это время они ухаживали за могилами наших воинов, - добавил Хабиров.

Побывал глава Башкирии и в Красном Луче, зайдя в гости к ветеранам Великой Отечественной войны – Григорию Бокареву и Ларисе Самохваловой. В ходе беседы Хабиров пожелал им крепкого здоровья и семейного благополучия.