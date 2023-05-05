ЕГЭ-2023 в Башкирии: в Минобре ответили на самые волнующие выпускников и их родителей вопросы

Уже 26 мая стартует основной этап проведения ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже и май, и для выпускников 11-х классов началась самая горячая пора. В Башкирии уже завершился досрочный, а через 3 недели стартует и основной этап сдачи ЕГЭ. В 2023 году в республике сдавать госэкзамены предстоит 16 200 ученикам. Конечно, у школьников и их родителей возникает множество вопросов по предстоящим экзаменам. О том, что строго запрещено проносить с собой в аудиторию, что будет, если наблюдатели все же обнаружат шпаргалку, как быть, если заболел накануне экзамена, и куда жаловаться, если не согласен с результатом – рассказал заместитель министра образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин в прямом эфире в ЦУР.

Когда начнется ЕГЭ в Башкирии

Как уточнил представитель Минобра, для одиннадцатиклассников основной период ЕГЭ начнется 26 мая, а для девятиклассников (ГИА) – с 24 мая. В 2023 году, как и в предыдущих, для получения аттестата об общем среднем образовании необходимо сдать 2 экзамены – русский язык и математику базового или профильного уровня. А вот если вы собираетесь продолжить обучение в вузе, необходимо сдавать 2 дополнительных экзамена по предметам, которые требуются по выбранной специальности.

Самый популярный предмет ЕГЭ в Башкирии

Как оказалось, в 2023 году в Башкирии самым популярным предметом по выбору стало обществознание – его выбрали 35,3% школьников. На втором месте оказались информатика и ИКТ - 23,9%, затем следуют биология – 17,3%, физика – 17,1%, химия – 14,7% и история – 11,5%. Если говорить о средней продолжительности ЕГЭ, то на экзамен по русскому языку выделяют 3,5 часа, по базовой математике – 3 часа, а вот на профильную ученикам дается 3 часа 55 минут.

ЗА ЧТО МОГУТ ВЫГНАТЬ С ЭКЗАМЕНА

Если вы думаете, что без труда пронесете шпаргалку на экзамен – спешим вас разочаровать. Воспользоваться ей все равно не получится, а вот если это обнаружат наблюдатели – вам несдобровать. Никакие аргументы, что шпаргалка «просто лежала в кармане», не сработают – ученика немедленно выгонят с экзамена, аннулируют результаты, а также составят протокол об административном нарушении. Конечно, ученик сможет пересдать экзамен позже, в резервные дни, но вот осадочек-то останется.

Итак, забудьте дома: любые шпаргалки и письменные заметки, учебники, флешки, смартфоны, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, а также программируемые калькуляторы (обычные, например, на экзамене по физике разрешены). Также помните, что во время ЕГЭ нельзя пересаживаться с места на место или разговаривать с другими учениками.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ПЕРЕД ЕГЭ

Конечно, очень обидно, если ученик долго и усердно готовился к экзаменам, а буквально за несколько часов до испытаний почувствовал себя плохо. Однако геройствовать и идти с температурой или больным животом на экзамен точно не стоит: из-за плохого самочувствия справиться со всеми заданиями и получить высокие баллы вряд ли получится.

- Обязательно позвоните и предупредите своего классного руководителя, после чего вызовите врача или обратитесь в поликлинику, чтобы получить справку об уважительной причине отсутствия на экзамене. Позже вы спокойно сможете пересдать экзамен в резервные даты, после 20 июня, - отмечает Ильдар Мавлетбердин.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕ СОГЛАСЕН С РЕЗУЛЬТАТАМИ

Еще один довольно распространенный вопрос, который волнует выпускников и их родителей. Как отмечают в Минобре, если ученик не согласен с теми баллами, которые он получил на экзамене, он может в течение двух рабочих дней подать апелляцию через свой личный кабинет, где прикреплены сканы работы и баллы. Специально созданная конфликтная комиссия полностью перепроверит работу, после чего будет решаться вопрос: оставить ли апелляцию без удовлетворения или повысить (хотя бывает и наоборот – снизить) балл.

А ЧТО НАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ?

Как отчитались все ведущие вузы Башкирии, они готовы к приему абитуриентов. Напомним, что всего в системе высшего образования Башкирии представлено 6 государственных вузов, в том числе: Уфимский университет науки и технологий (УУНИТ), БГПУ им. М. Акмуллы, УГНТУ, БГАУ, БГМУ, Уфимский государственный институт искусств имени З. Исмагилова, а также 2 негосударственных вуза, 2 филиала негосударственных вузов и 6 филиалов российских государственных вузов.

Всего в 2023 году в Башкирии предусмотрено 13 541 бюджетное место в вузах. При этом стоит отметить, что это количество не учитывает дополнительные квоты, а значит, уже в июне появятся дополнительные бюджетные места.

- Ежегодно количество бюджетных мест увеличивается. По цифрам мы являемся одними из лидеров в России, - отметили представители Минобра во время брифинга в ЦУРе, посвященного вопросам приемной компании.

Если говорить о нововведениях, то в 2023 году абитуриент может подать документы одновременно в 5 вузов, но только на 5 специальностей (для сравнения, в 2022 году число специальностей составляло 10). Судя по всему, самыми популярными остаются технические и гуманитарные направления в вузах.

Что касается способа подачи документов, то в этом году также можно сделать, как очно, так и онлайн.

– На сегодняшний день предоставлены абсолютно все возможности для подачи документов: на сайте вуза, через сервис «Поступи онлайн», через «Госуслуги», а также лично в приемной комиссии либо по почте, - отметила заместитель министра образования и науки Башкирии Инесса Косолапова.

Также в региональном Минобре напомнили, какие льготы предусмотрены для членов семей участников СВО при поступлении в вуз.

– Правительством РФ разработан комплекс мер для поддержки таких семей, в том числе и при поступлении в вузы. Абитуриенты из семей участников СВО поступают у нас по отдельной квоте – это порядка 10% от всех бюджетных мест, - добавили в ведомстве.

Напоследок в Министерстве образования уточнили, что вся самая актуальная информация размещается на именно сайте вуза, куда планирует абитуриент поступать. Дело в том, что у каждого высшего учебного заведения есть свои особенности приема в части дополнительных баллов, за участие в волонтерской деятельности, различных олимпиадах, ГТО. Есть свои сроки приема документов, и все эти моменты обозначены на официальном сайте вуза.