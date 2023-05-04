Плавучий 5-звездочный отель: в Уфе сезон речной навигации стартовал с прибытия лайнера «Мустай Карим»

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Утром 2 мая на причале возле Монумента Дружбы в Уфе собрались сотни людей. Всему виной стало событие, которое стало для горожан уже традиционным. Речь идет о старте нового сезона речной навигации, который в этом году был особенным. Впервые в столице Башкирии пришвартовался флагман речного флота России круизный лайнер «Мустай Карим».

Теплоход «Мустай Карим», как утверждают его создатели, является на сегодняшний день самым крупным судном, которое эксплуатируется на реках и озерах России. Однако, по словам генерального директора компании «ВодоходЪ» Ришата Багаутдинова, производство лайнера пришлось на очень непростое время.

– Были вынуждены столкнуться с рядом трудностей. Дело в том, что мы вводили теплоход в эксплуатацию в 2020 году – в самый разгар коронавирусной пандемии. Завод вставал на два месяца, а обстройку судна приходилось производить в условиях жесточайших ограничений. И время теряли, и люди заболевали, но, тем не менее, невзирая на сложности, все работы были благополучно завершены, – поведал глава организации.

РАССЕКАЮЩАЯ ВОЛНЫ РОСКОШЬ

Четырехпалубный лайнер класса река-море поражает не только своей красотой, но и размерами. Его длина составляет целых 141 метр, ширина – 16,82, а глубина осадки – три.

– «Мустай Карим» – это первый за 60 лет теплоход, построенный в России. В судне воплощены все последние технологии. На борту для безопасности пассажиров установлены современные системы навигации, видеонаблюдения, а также очистки и обеззараживания воды, – рассказывает капитан лайнера Сергей Кайнов.

Теплоход соорудили по типу «плавучей гостиницы», и он соответствует уровню пятизвездочного отеля. Судно обладает элегантным интерьером, который был создан при участии европейских дизайнеров, специализирующихся на оформлении морских лайнеров люкс-класса.

Также на борту созданы условия для комфортного проживания и досуга. Судно способно принять на своем борту 309 пассажиров, которые могут расположиться в 160 каютах. Во время путешествия гости лайнера могут посетить два ресторана, три бара, СПА-салон с сауной, хаммамом и массажными кабинетами, а также тренажерный зал и салон красоты. Для досуга детей есть несколько игровых зон. А по вечерам пассажиров развлекают тематическими мероприятиями и живой музыкой.

Теплоход «Мустай Карим» оснащен 160 каютами Фото: компания «ВодоходЪ»

Учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук известного писателя Тимербулат Каримов в беседе с «Комсомолкой» похвалил проделанную создателями лайнера работу.

– В этот солнечный день Мустай Карим вернулся в Уфу. Флагман российского круизного флота прошел по великой башкирской реке Агидель. Я думаю, это очень понравилось бы Мустаю Сафиевичу. Хочу сказать большое спасибо создателям этого теплохода за то, что с таким большим вниманием отнеслись к его имени. Помимо того, что судно названо в его честь, здесь есть библиотека с его произведениями, а также тематические залы, которые носят названия республиканских рек и гор, – отметил потомок башкирского поэта и писателя.

Интерьер теплохода «Мустай Карим» был разработан совместно с европейскими специалистами Фото: компания «ВодоходЪ»

«УФА ВСТРЕТИЛА ТЕПЛО И РАДУШНО»

«Мустай Карим» прибыл в Уфу из Нижнего Новгорода. Туристы в ходе путешествия посетили Свияжск и Нижнекамск. А уже после этого судно прибыло в столицу Башкирии с двухдневной остановкой.

– Уфа встретила нас тепло и радушно. Хотя и были небольшие сложности в плане прохода судна по реке Белая. Водоем сам по себе широкий, а в некоторых местах узкий, извилистый и с очень сильным течением, – признался капитан.

На лайнере в столицу Башкирии прибыли 213 туристов. Гостей встретили с песнями и танцами артисты в башкирских национальных костюмах. На набережной туристам была предоставлена возможность приобрести памятные сувениры в стилизованных под юрту торговых точках.

– В эти два дня наши пассажиры посетят музеи и знаменитые исторические места Уфы. А затем мы отправимся обратно в Нижний Новгород, по пути посетим Елабугу, Казань и Чебоксары, – поведал Сергей Кайнов.

Прибывших в Уфу на теплоходе «Мустай Карим» туристов встретили артисты в национальных костюмах Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«МУСТАЙ КАРИМ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ»

Кроме «Мустая Карима» к причалу на Монументе Дружбы пришвартовались четырехпалубный «Александр Пушкин» и двухпалубный «Башкортостан». На набережной в честь старта нового сезона речной навигации состоялось торжественной мероприятие, в котором приняли участие представители власти Башкирии и речного флота.

Заместитель премьер-министра республики Алан Марзаев поздравил собравшихся с началом нового сезона и поблагодарил речников за их труд.

– В моем понимании, вместе с речной навигацией к нам приходит и лето. В том году у нас получилось 1,7 миллиона тонн груза перевезти по реке. Я не говорю, что это много, но это и немало. Хотя, думаю, что для нас планка должна быть хотя бы пять миллионов. Также считаю достижением, что к нам заходят такие суда, как «Мустай Карим» и «Александр Пушкин». Рад видеть теплоход «Башкортостан», который, как меня убеждали, невыгодно и невозможно восстановить. Как видим, прекрасно оказывает услуги населению, – заявил вице-премьер

С торжественной речью выступил и руководитель администрации Камского бассейна внутренних водных путей Сергей Сергеев. В прошлом году он от лица всех речников заверил, что «Мустай Карим» в этом году прибудет в Уфу.

– И вот, это сбылось. Красавец-лайнер, несущий имя легендарного творческого человека, стоит здесь. Хочу сказать, что не очень просто это все получилось. В этом году особая маловодность. Мы до последнего дня сомневались, что «Мустай Карим» сможет сюда прийти. И с энергетиками, и с Росводресурсами вопрос решали для того, чтобы этот современный огромный лайнер зашел сюда и радовал жителей Уфы и гостей Башкирии, – поведал Сергей Николаевич.

Дело в том, что проход теплохода по Белой возможен лишь в период половодья – а это примерно 10-20 дней. Для того, чтобы «Мустай Карим» смог причалить в Уфе, специалистами на реке Белой была организована работа по поддержанию гарантированной двухметровой глубины судового хода.

В открытии нового сезона речной навигации в Башкирии приняли участие представители власти и речного флота Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Также с поздравительной речью перед чиновниками, работниками речного и горожанами выступил глава компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов.

– Мне очень приятно, что Мустай Карим вернулся на свою родину в облике этого теплохода. Мне это приятно вдвойне, поскольку я тоже родом из Башкирии. До сих пор помню, как в четвертом классе нам задали выбрать стихотворение о родине. И я выбрал «Мой край, возлюбленный навеки!» Мустая Карима. С праздником вас, дорогие земляки! – сказал гендиректор организации.

Библиотека на теплоходе «Мустай Карим» Фото: компания «ВодоходЪ»

В честь начала нового сезона речной навигации в небе над рекой Белая состоялись показательные выступления авиационной группы аэродрома «Первушино». Летчики продемонстрировали публике авиашоу с дымовой завесой. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.