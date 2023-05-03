Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впереди снова маячат длинные майские выходные. Погода обещает быть жаркой и солнечной, а значит, многие снова планируют отправиться за город или на дачу и полакомиться там шашлыком. Но что делать, если выехать за город нет ни времени, ни возможности? Выясняли, где в Уфе можно устроить мангальную вечеринку и пожарить мясо.

Где бесплатно пожарить шашлыки в Уфе

Если «шашлычных» кафе в Уфе десятки, если не сотни, то самостоятельно (а главное, бесплатно) пожарить мясо в городе можно всего лишь на двух специально для этого оборудованных площадках – в парке Лесоводов Башкирии и на Кустаревской набережной в микрорайоне «Яркий» (Дема). Обе зоны оборудованы мангалами и столиками, вот только желающих устроить пикник тут выстраивается целая очередь, а на выходных все становится только хуже.

Кстати, есть вероятность, что в ближайшем будущем и Уфе и вовсе останется единственная бесплатная мангальная зона. Все дело в том, что некоторые жители «Яркого», особенно те, кто проживает рядом с набережной, заявили, что устали от криков и громкой музыки с утра до вечера. Их раздражает дым, из-за которого приходится закрывать окна, а также разбросанный мусор и бутылки, которые оставляют после себя отдыхающие. Так что уже 3 мая инициативный совет решил устроить встречу местных жителей с представителями администрации Демского района и застройщиком, чтобы обсудить наболевшие вопросы и решить судьбу мангалов на набережной.

Арендовать беседку с мангалом в Уфе

Если толкаться с другими отдыхающими нет желания, а вот удивить друзей и близких потрясающим рецептом шашлыка есть – к вашим услугам платные площадки, также оборудованные комфортабельными беседками для отдыха большой компанией. Средняя стоимость аренды начинается от 2000 рублей.

Одним из самых популярных и любимых у уфимцев остается пляж «Райский берег» на берегу Теплого озера. Стоимость аренды гриль-беседки колеблется в диапазоне от 2000 до 6500 рублей и зависит от вместимости.

Пляж «Сипайловское Сочи» также предлагает аренду удобных и просторных гриль-беседок. Чтобы отдохнуть тут и пожарить мясо, придется выложить от 3500 до 6500 рублей. Цена также зависит от вместимости беседок.

Еще один популярный у горожан пляж «Песчаный» (Инорс). Здесь можно найти как уютные беседки для небольшой компании (2500 рублей), так и столы с мангалом, рассчитанные до 40 человек (от 4500 до 6000 рублей).

ЧТОБЫ НЕ НАРВАТЬСЯ НА ШТРАФ НА ДАЧЕ

Если все же хочется уединиться с близкими и не лицезреть по соседству других отдыхающих, все же придется ехать на дачу (ну или напроситься в гости к друзьям, если нет своей). Разводить костры и жарить мясо в парках, лесах, около рек и озер строго-настрого запрещено и карается штрафом.

Но и на даче придется следовать строгим правилам, ведь пожаробезопасность – важнее всего.

В региональном МЧС напомнили основные моменты, которым нужно следовать, чтобы не омрачить отдых неприятными происшествиями.

Кстати, ранее мы рассказывали, где в Уфе выгоднее закупаться мясом для шашлыков, делились секретным рецептом сочного мяса от повара, покорившего своим кулинарным талантом самого Константина Ивлева, а также публиковали прогноз погоды на длинные майские выходные.