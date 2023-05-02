Какими ЧП запомнились первомайские выходные для жителей Башкирии

Отправляясь в горы, обязательно изучите технику безопасности. Фото: https://uraloved.ru/gora-malinovaya

Прошедшие первомайские праздники выдались на редкость теплыми, поэтому многие жители Башкирии устремились за город. К сожалению, для некоторых из них отдых закончился трагедией. Только за 4 дня в республике утонули 6 человек, из которых двое были совсем еще дети. Также было зарегистрировано несколько несчастных случаев, связанных с падением со скалы. Вспоминаем, чем еще запомнились эти длинные выходные для жителей Башкирии.

ЖАРА В МАЕ – НЕ ПОВОД ДЛЯ КУПАНИЯ

Так, 29 апреля в Белорецке 16-летний подросток не удержал равновесие, поскользнулся на обрыве возле городского пруда и упал в реку. На помощь юноше бросились его друзья – они вытащили пострадавшего из воды и вызвали скорую. Прибывшие спасатели и медики попытались провести реанимационные мероприятия, но было уже слишком поздно.

- Земля тебе пухом, братишка. Не поверил сразу, что это произошло именно с тобой. Соболезную родителям и близким, - скорбят знакомые погибшего парня.

30 апреля 71-летний житель Чишминского района отправился на рыбалку, а уже через несколько часов его тело в воде обнаружили прохожие. Пока доподлинно неизвестно – решил ли мужчина искупаться или просто поскользнулся и упал в озеро. Сейчас обстоятельства его гибели проверяют следователи. В этот же день аналогичный случай произошел в Гафурийском районе: в реке Зелим отдыхающие заметили тело 61-летнего жителя деревни Ибрагимово и вызвали полицию.

А уже вечером прогремела новость о трагедии, которая произошла в деревне Заитово, что в Архангельском районе Башкирии. Там пятеро ребятишек в возрасте от 5 до 8 лет отпросились у родителей и отправились играть на берег местной речушки. В какой-то момент две подруги решили искупаться, но в ледяной воде пятилетняя малышка быстро начала тонуть, а ее восьмилетняя подруга почувствовала себя плохо. Перепуганные дети, которые оставались на берегу, побежали за помощью к взрослым, но было уже поздно. Младшая девочка погибла, а вторая сейчас находится в больнице с диагнозом «Сильное переохлаждение».

Следователи и оперативники, осмотрев место происшествия, выяснили, что глубина водоема в месте, где произошла трагедия, составляет около 1,5 метров. Правоохранителям предстоит выяснить, в каких условиях воспитывались девочки, и почему родители отпустили маленьких детей гулять одних к реке.

В региональном МЧС уже объяснили причину такого большого количества несчастных случаев.

– Установившаяся в республике теплая, а местами даже жаркая погода наводит на мысли об отдыхе у воды! Но пусть это будут просто мысли. Купаться рано, не подвергайте свою жизнь смертельной опасности. Вода непрогретая, холодная. Места для купаний необорудованные, – обратились с предупреждением к населению в экстренном ведомстве. – И, конечно, не оставляйте детей без присмотра и обязательно расскажите им о правилах поведения на воде.

НЕ РЕДКОСТЬ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ В ГОРАХ

Активный отдых – это всегда хорошо, но при условии соблюдения техники безопасности. Особенно это стоит учитывать любителям покорять скалы и горные вершины и тем, кто увлекается сплавами по рекам. Так, 30 апреля в селе Павловка Нуримановского района турист сорвался во время восхождения на Красную скалу. Как уточнили в Госкомитете республики по ЧС, мужчина специально приехал из Нижневартовска, чтобы оценить природные красоты Башкирии, но из-за неосторожности допустил падение с высоты около 4 метров. К счастью, турист выжил – спасатели эвакуировали его и передали родственникам.

30 же апреля несчастный случай произошел в деревне Ильчигулово Учалинского района. Там 9-летний мальчик упал со скалы и получил серьезные травмы. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей в миасской больнице, а правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Еще одно ЧП произошло на первомайских выходных в Бурзянском районе Башкирии: там 29-летняя туристка разбилась во время сплава по реке. Девушка проходила опасный участок, но лодка перевернулась, из-за чего любительница активного отдыха получила серьезную травму головы и сейчас находится в больнице.

И снова спасатели напоминают, что к любому походу, восхождению или сплаву необходимо готовиться заранее – изучить все тонкости техники безопасности, предупредить близких о своем маршруте, а также обязательно учитывать свои физические возможности, чтобы избежать несчастных случаев.