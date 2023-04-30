Социальный координатор из Уфы рассказал, как взять опеку над бабушкой

Когда говорят “взять под опеку”, то обычно имеют в виду детей. Но мало кому известно, что тысячи одиноких пожилых людей в России тоже нуждаются в опеке. Уфимская соцработница Гульназ Цвок “удочерила” 80-летнюю Савию, получив взамен нового члена семьи – бабушку, о которой она так долго мечтала и которая стала практически родной. “КП-Уфа” расспросила Гульназ о том, кто сегодня берёт под опеку стариков и что для этого нужно.

– Гульназ, кто вы по профессии и кем работаете?

– По образованию я социальный координатор. Это пока довольно редкая для России профессия, которой обучают только в одном ВУЗе, в московском Свято-Филаретовском институте. Соцкоординатор отличается от известного всем социального работника – он не просто обеспечивает базовый уход, а выстраивает маршрут “умной помощи” и комплексно помогает нуждающемуся, сопровождает его на всех этапах, улучшает качество жизни человека, а в случае с пожилыми – помогает им снова почувствовать себя полноценными членами общества. То есть, мы предлагаем не формальную, а человеко-ориентированную помощь. В этом году я защитила диплом и уже применяю новые знания на практике.

Работаю я специалистом по социальной работе в АНО ЦСОН «Бэхет» в Уфе.

– Кому вы оказываете помощь?

– Мы обслуживаем пенсионеров, инвалидов, людей с паллиативным статусом.

– Трудная работа?

– Да, нелёгкая. График ненормированный, порой приходится ездить к одиноким пожилым людям по вечерам и в выходные. Допустим, у бабушки дни обслуживания понедельник и четверг. А в субботу у неё заканчивается инсулин. Приходится ехать в поликлинику, выписывать у врача рецепт, идти в аптеку, покупать инсулин, нести бабушке. Таких случаев много. Иногда пожилые люди с когнитивными нарушениями не открывают дверь. Порой даже приходится вызывать МЧС.

– И вы с такой сложной работой ещё и решили взять в свою семью приёмную бабушку? Как появилась эта идея?

– Моя собственная бабушка умерла, когда мне было всего 13 лет. Я её практически не помню. А мне всегда хотелось иметь бабушку. И вот, в 2016 году в Уфе вышел Закон о приёмных семьях для граждан пожилого возраста. Примерно в это же время нашлась одинокая старушка, детей у неё нет, из родственников только сестра. Но отношения с сестрой были очень плохие. Тогда Савии был 81 год. Мы познакомились, подружились, пригласили её к себе в дом, она несколько раз приезжала, перезнакомилась со всей семьёй, мы показали ей её комнату и даже попарили в бане. Бабушке мы тоже понравились, и она согласилась стать членом нашей семьи.

– Как ваша семья отнеслась к приёмной бабушке?

– Моей дочке тогда было 6 лет, они сразу нашли общий язык. Но особенно тёплые отношения сложились с моим мужем. Бабушка любит его как родного внука, всё время говорит: “Эрик, как хорошо, что ты у меня есть”. Он даже стрижет ей ногти! Словом, бабушка очень быстро к нам влилась, как будто всю жизнь с нами жила.

– Готовит что-нибудь, как положено бабушке?

– Да, её коронное блюдо – плов, потому что она раньше жила в Узбекистане и там научилась готовить вкуснейший узбекский плов. Правда, трудность в том, что сейчас вся техника новая, сенсорная, для неё это тяжеловато. Но мы стараемся её всему обучить.

– Что вы получили от такого необычного союза?

– В первую очередь, мы получили нового члена семьи. У Савии очень интересная судьба. Она побывала в разных странах, имеет огромный жизненный опыт, много и интересно рассказывает о своей жизни. Несмотря на возраст, она очень бодрая, энергичная.

– Какими законами в Башкортостане регулируется подобное опекунство над пожилым человеком? Какие требования предъявляются к опекунам?

– Опекунство — это юридически оформленная ответственность за человека, которую может принять как родственник, так и посторонний гражданин, проживающий в Уфе. Опека может быть полной или патронажной. Чтобы стать законным опекуном, претендент должен быть старше 18 лет, быть полностью дееспособен, не иметь судимостей, не находиться под следствием и предоставить документы об отсутствии диагнозов, мешающих исполнять обязанности. У пожилого человека может быть как один, так и несколько опекунов.

– Как долго весь этот процесс занимает по времени?

– Всё индивидуально. Но не быстро, это точно. Характеристика с работы, справки от всех членов семьи об отсутствии судимости, справки нарколога, психиатра, справка об отсутствии инфекционных заболеваний в острой форме, анализы на гепатит, ВИЧ, флюорография, тест Вассермана, подача заявления в комиссию по опеке, ожидание решения комиссии и только после этого оформление договора опеки. Кроме того, площадь жилища должна быть достаточной для вселения нового члена семьи.

– Вы получаете что-то от государства за своё опекунство?

– Как лицо, осуществляющее уход, я ежемесячно получаю пособие в размере 8.060 рублей. Эта сумма не индексируется. На трудовой стаж опекунство тоже не влияет. Надо ежегодно сдавать отчёт, на что идут эти деньги. Также надо сдавать акт оказанных услуг, где стоят моя и бабушкина подписи. Раз в полгода приезжает проверка, смотрят условия, интересуются, как бабушка поживает. А в планах у семьи – жить долго и счастливо.

Вопросы задавал Сергей Далатов